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Тюменские школы оснастят «Науколабами» в рамках нацпроекта

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В Тюменской области школы будут оснащены лабораториями «Науколабы». Они появятся в ходе реализации нацпроекта «Образование». Также в рамках проекта в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске появятся четыре новых учебных заведения.

Как пишет портал «Наш город», в одной из уже существующих школ в Тюмени построили спорткомплекс, включающий в себя зал для волейбола, баскетбола, футбола, зал хореографии, тренажерный зал и тренерскую комнату. Он тоже появился в рамках нацпроекта. В школе теперь есть раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, беговая дорожка и универсальная игровая площадка на улице.

В Тюменской области идет активная реализации нацпроекта «Экология». Власти заявляли, что в ближайшие пять лет в его рамках в регионе будет увеличена общая площадь лесов и снижен ущерб от пожаров.

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