В Роскачестве проверили школьные пиджаки для мальчиков

Специалисты Роскачества проверили на безопасность школьные пиджаки для мальчиков в преддверии нового учебного года. Для этого были закуплены пиджаки 28 торговых марок стоимостью от 1230 до 6390 рублей.

Все пиджаки исследовали по 60 показателям качества и безопасности. В частности, их проверяли на токсичность, воздухопроницаемость, состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива, количество катышков, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

Безопасность

«Исследование показало, более 60% пиджаков для школьников можно признать безопасными, и этот показатель выше, чем по результатам проверки других элементов школьной формы в прошлые годы», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Опережающим требованиям Роскачества соответствовали пиджаки торговых марок «Наша форма» и «Старт».

Все образцы успешно прошли испытание на токсичность. Однако пиджаки 11 марок не соответствовали требованиям регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В частности, пиджаки «Брянская швейная фабрика», OLMI, «Класс и К», BTC, Choupette, TILLI STILLI, Silver Spoon и Bosser не соответствовали требованиям по воздухопроницаемости.

Качество

Только пиджаки торговой марки Bosser оказались сшиты из стопроцентной шерсти. При этом в Роскачестве отметили, что некоторое добавление в материал синтетики делает его прочнее. Он реже истирается, хуже сминается и труднее рвется.

Эксперты также выяснили, что пиджаки не будут краситься при стирке и «линять». Окраска всех образцов оказалась устойчива не только к стирке, но и к поту, дождю в виде дистиллированной воды, глажению и сухому трению.

Недостаточно прочными оказались пиджаки торговых марок «Смена», Zara Kids, Bosser, Noble people, отметили в Роскачестве.

Ранее в августе стало известно, что средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, согласно статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД».