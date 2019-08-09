Урок 3D: школам рекомендовали закупать шлемы дополненной реальности

На уроках труда российские школьники должны заниматься 3D-моделированием, примерять шлемы виртуальной реальности и учиться управлять квадрокоптерами. По крайней мере, так считают чиновники Минпросвещения, подготовившие соответствующие рекомендации для региональных властей («Известия» ознакомились с документом). Образование непременно должно идти в ногу со временем, соглашаются опрошенные «Известиями» эксперты. Однако не всякий областной бюджет, по их мнению, способен потянуть эти высокотехнологичные закупки.

Список покупок

Минпросвещения утвердило «Методические рекомендации по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в организациях, расположенных в сельской местности и малых городах...». Соответствующее распоряжение уже подписала замминистра Марина Ракова. Документ предлагает региональным властям открыть оснащенные современным оборудованием центры, где все дети смогут изучать такие предметы, как технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Создавать их предполагается на базе образовательных организаций. Также министерство рекомендует использовать центры как общественное пространство и место проведения факультативных занятий и кружков. В рекомендациях отмечено, что подготовлены они в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В примерном перечне оборудования, которое Минпросвещения рекомендует закупить для работы центра, значатся 3D-принтер (рабочая область которого должна быть не меньше куба с гранью 15 см), пластик для него, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой разрешением 4К и дальностью передачи сигнала не меньше 6 км, три небольших дрона весом до 100 г, дрель, клеевой пистолет, лобзик и цифровой штангенциркуль. Все эти предметы числятся в списке покупок для урока технологии (их чаще называют уроками труда).

В перечень рекомендованного оборудования вошли также манекены и тренажеры для оказания первой помощи, шахматы и специальные часы для игры, оборудование для медиазоны (фотоаппарат, видеокамера, штатив, микрофон), мебель, учительский ноутбук, проектор и МФУ. В списке есть и десять «мобильных классов» — ударопрочных ноутбуков-трансформеров, которые позволят школьникам заниматься дистанционно (такая практика уже есть в сельских школах, рассказывала в интервью «Известиям» министр просвещения Ольга Васильева).

Дорогие ученики

В пресс-службе Минпросвещения не предоставили комментарий на запрос «Известий», как часто дети должны будут посещать новые центры и как предполагается составлять расписание, если на базе конкретной школы такого центра нет и ученикам придется ходить в другую.

Помимо нюансов, связанных с планированием, рекомендация Минпросвещения сопряжена с гораздо большей проблемой – финансовой, отметил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Рассчитать стоимость реализации проекта по всей стране проблематично, но закупка оборудования только для одного центра обойдется в 1,5–2 млн рублей. Сегодня региональные власти не всегда могут удержать уровень зарплаты учителей в селах и малых городах на уровне средней в регионе, как предписывает указ президента, отметил эксперт. Поэтому закупка дорогостоящего современного оборудования для ряда регионов — финансовая катастрофа, уверен Сергей Комков.

В советское время существовала традиция шефства предприятий над школами — оно заключалось, в частности, в поставках оборудования для уроков труда, напомнил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Доступ школьников к такой технике, как 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и широкоформатные цветные плоттеры, позволит поднять на качественно новый уровень преподавание информатики, технологии, геометрии (особенно стереометрии) и ряда факультативных дисциплин (например, робототехники), считает он. Так, углы Эйлера и сферическая система координат усваиваются несравнимо лучше, если ученик видит реальный объект, привел пример эксперт.

— Делающему первые шаги в мире информационных технологий школьнику крайне важно видеть, что написанный им программный код не остается узником процессора, а получает зримое воплощение в параметрах полета беспилотного летательного аппарата или геометрии детали, распечатанной на 3D-принтере. Это может определить выбор профессии и судьбы, — уверен Тимур Садыков.

Сегодня навыки использования 3D-принтера, квадрокоптера или шлема виртуальной реальности важны сами по себе, согласна и директор Центра трансформации образования московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Разумеется, знакомство с технологиями должно проходить не как игра или аттаркцион, а в процессе решения значимых учебных задач, считает она.

— Мы живем в условиях новой технологической реальности, игнорировать этот факт просто невозможно. Это не значит, что табуретки из фанеры в школах больше делать не нужно, одно другому не мешает. Просто без навыка использования современных технологий ребенку будет сложнее сориентироваться в жизни, — считает эксперт.

Обновить содержание предмета «Технология» в школах и усовершенствовать методы обучения ранее поручал президент Владимир Путин. Это задание правительству глава государства зафиксировал в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном в мае прошлого года.