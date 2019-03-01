Для тех, кто в маске: VR оказался универсальным помощником

Убивать зомби в космолете, визжать на американских горках или выбирать платье на выпускной — виртуальная реальность позволяет делать всё это, не выходя из комнаты. Пока для этого нужны специальные датчики и камеры, которые из-за дороговизны неприменимы в быту, однако их доступность — вопрос нескольких лет. Обкатанная на геймерах технология не только новый вид досуга, но и мощный инструмент решения социально значимых проблем. Как виртуальная реальность учит человечности, помогает переживать вакцинацию и роды, а также избавляет от страхов, читайте в материале «Известий».

Победа над фобиями

Людям с расстройствами аутического спектра легче избавляться от страхов в виртуальной реальности. С таким предположением выступили британские ученые, использовавшие VR в работе со взрослыми аутистами. Статья о результатах исследования была опубликована в феврале.

VR Фото: Global Look Press/Zhao Hanrong

В эксперименте участвовали восемь добровольцев. Несколько месяцев они входили в комнату, где с помощью виртуальной реальности для них моделировали пугающие ситуации из будничной жизни. Один из участников боялся открытых пространств, второй — проходить через двери, третий — просить о помощи. Другие решились встретиться лицом к лицу со страхом насекомых (пауков и мух), голубей, детей и детских колясок, а также переполненных автобусов.

Спустя полгода сеансов в VR-комнате 20-летний участник, из-за фобии дверей отказавшийся от учебы в университете, снова стал ходить на лекции, записался в спортзал и даже переехал в общежитие. 22-летний испытуемый с фобией голубей, которого раз за разом в виртуальной реальности сажали на стол среди площади, где гуляют птицы, научился даже обедать в уличных кафе. В целом пятеро из восьми участников сделали прорыв в борьбе со страхами.

VR в теле и карта рака

Фонд Билла Гейтса Gates Frontier инвестировал $10 млн в разработку медицинской технологии на стыке роботостроения и виртуальной реальности. Речь о крошечном роботе-хирурге, которого помещают в тело пациента через крохотный разрез. Он оборудован камерой, что дает возможность врачу-хирургу видеть проблему изнутри — в прямом смысле. Для этого ему нужно надеть шлем виртуальной реальности. Управлять роботом можно с помощью рук. В перспективе разработчики из Vicarious Surgical хотят решить проблему доступа к медицинской помощи в отдаленных районах — доктор может находиться в тысячах километров от робота.

VR Врач с помощью очков виртуальной реальности анализирует результаты МРТ пациента Фото: Global Look Press/Jochen Tack

По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, к 2020 году порядка 800 тыс. медиков будут использовать виртуальную или дополненную реальность в работе, к 2025-му — 3,4 млн. По оценкам на 2016 год, эти технологии могли бы использовать 8 млн специалистов. До робота-хирурга еще далеко, но VR-инструменты для исследований и диагностики уже на подходе. В том числе в области онкологии, которая является основной причиной смертности женщин в России. В декабре Институт исследования рака в Кембридже объявил о создании виртуальной лаборатории, где составляются подробные карты клеток опухолей после детального сканирования тканей молочной железы. Карты доступны врачам со всего мира.

В ежедневной работе врачам пригодится ноу-хау инженеров из Альбертского университета (Канада). Они разработали систему дополненной реальности ProjectDR, с помощью которой на тело пациента проецируются 3D-модели органов. Пока она предназначена для подготовки к операциям и обучения студентов, следующим шагом должна стать технология, которая позволит врачу видеть сквозь человека непосредственно во время операции — такой бы мог стать крошечный робот, в которого инвестировал Билл Гейтс. Пока же есть приложения для очков дополненной реальности, которые проецируют изображение кровеносных сосудов и костей на основе рентгеновских снимков и томографии на тело.

Контурные карты 2.0

Сейчас VR воспринимается в первую очередь как развлечение, хотя оно и вышло за границы компьютерных игр. Виртуальную реальность используют, например, для создания документальных фильмов и рекламных роликов — с ее помощью можно осмотреть квартиру перед покупкой или выбрать тур для летнего путешествия.

Автор цитаты Эксперты в области новых технологий предсказывают, что в следующем десятилетии виртуальная реальность будет применяться шире, но всё так же будет сосредоточена в сфере развлечений.

Однако уже к 2020 году можно смело ждать, что VR займет прочную нишу в области образования . Такой пункт есть и в паспорте нацпроекта по образованию — к 2024 году четверть школ в 75 российских регионах должны использовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

VR Фото: Global Look Press/Peng Biao

В США они внедрены в 18% образовательных учреждений. В российских школах VR применяется точечно и в основном в столице, подсчитать общий процент невозможно. Но материалы собственного производства уже есть. В частности, программа Atlas VR, которая может смоделировать рельеф, водоемы, флору и фауну на выбранной местности и процесс ее изменений, и приложение для химических опытов с применением дополненной реальности.

Пока в школах не ликвидирована трехсменка, трудно говорить о внедрении VR в стандартную программу обучения . Впрочем, общим образованием дело не ограничивается. Использовать виртуальную реальность для обучения первыми начали коммерческие структуры. Так, Walmart создал 200 учебных VR-академий, где более миллиона сотрудников готовятся к главной распродаже года — «Черной пятнице». Еще раньше за дело взялись военные структуры — стрелковыми тренажерами и системами наведения в виртуальной реальности уже не удивишь.

Обучение человечности

Пока мировое сообщество спорит, как научить морали искусственный интеллект, виртуальная реальность дает уроки эмпатии . В 2016 году была разработана программа «Мы — Альфред». Альфред — это пожилой мужчина, у которого ухудшается зрение, он теряет слух и испытывает когнитивные проблемы. На его месте в виртуальной реальности оказывается студент-медик, чтобы ощутить беспомощность пожилого человека — обобщенного образа будущего пациента. Еще одна программа учит студентов тактично сообщать о тяжелом диагнозе.

VR Виртуальная иммерсивная программа «Мы — Альфред», предназначенная для обучения студентов-медиков опыту старения с точки зрения пациента Фото: youtube.com/Embodied Labs

В этом истинная сила виртуальной реальности, считает CEO американской компании Within, специализирующейся на AR/VR технологиях, Крис Милк.

— С ее помощью можно менять восприятие людей друг о друге. Я считаю, что именно поэтому у виртуальной реальности есть возможность действительно изменить мир , — уверен он.

К такому выводу Милк пришел после того, как увидел реакцию людей на снятый ими и встроенный в VR фильм о сирийской девочке.

Крис Милк, основатель компании Within Это машина, но благодаря этой машине мы становимся отзывчивее, мы становимся более чуткими, мы становимся ближе друг другу. В конечном счете мы становимся человечнее.

Еще один пример виртуальной реальности с человеческим лицом — игра, превращающая прививки в героическое приключение. Ребенок надевает VR-шлем и попадает в фэнтезийный мир, населенный эльфами. Там его встречают радостным возгласом «Наконец-то ты здесь!» и просят выполнить миссию — создать щит, который спасет их мир от врагов. Для этого в броню нужно вставить волшебный камушек, и это будет не очень приятно, предупреждают будущего героя. Пока эльф аккуратно вкладывает камень, врач за пределами виртуальной реальности делает укол.

Успешными оказались и эксперименты с использованием менее замысловатых видео. Как и в случае с учебными программами, на руку играет эффект концентрации — всё за пределами шлема остается вне поля внимания. Он настолько сильный, что может облегчить роды.

— Я была настолько поглощена тем, что происходило в приложении, что даже не заметила, как прошло два часа... Когда пришел доктор и сказал, что я готова рожать, я была изумлена, — делится Эрин Мартуччи. Она согласилась надеть VR-шлем во время родов, потому что хотела избежать эпидуральной анестезии, к которой прибегла во время первых родов. Такой нефармакологический способ обезболивания еще не изучен, кроме того, опробовавшие его врачи признают, что оборудование нужно еще доработать — многих людей после VR тошнит, но надежды на него большие.