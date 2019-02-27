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Названа причина смертности женщин в России

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Основной причиной смертности женщин в России является онкология, сообщает 27 февраля RT со ссылкой на данные Росстата.

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В 2017 году из-за злокачественных образований в органах и тканях умерли 19,6 тыс. женщин в возрасте с 16 до 54 лет. От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тыс., а от ДТП, нападений и других несчастных случаев — 15,8 тыс. Всего в 2017 году в трудоспособном возрасте (с 16 до 54 лет) умерли 82,6 тыс. женщин.

21 февраля стала известна основная причина смертности мужчин в России. Ей оказались болезни системы кровообращения. От этих заболеваний в 2017 году скончались около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (с 16 до 59 лет).

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.

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