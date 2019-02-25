Собчак прокомментировала смерть Малашенко

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что «не может прийти в себя» после известий о смерти политолога Игоря Малашенко, возглавлявшего ее предвыборный штаб в ходе президентской гонки 2018 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале 25 февраля.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу... Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», — говорится в ее сообщении.

После появления в СМИ информации о смерти Малашенко консульство России в Испании запросило в правоохранительных органах РФ официальное подтверждение случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 25 февраля стало известно, что Малашенко был найден мертвым в Испании. Причины смерти 64-летнего политолога пока не ясны. По некоторым данным, он покончил с собой. Журналист Тимур Валеев, работавший с покойным, заявил, что располагает подтверждением этой информации, пишет «Газета.ру».

Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. В 1996 году он также был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

В 2018 году Малашенко начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на журналистке Божене Рынской, однако раздел имущества продолжался. Рынска утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

Малашенко родился в 1954 году. Окончил философский факультет МГУ. В 1992 году был политическим директором, затем гендиректором телекомпании «Останкино». Также является одним из основателей телекомпании НТВ.