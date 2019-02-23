В США умер театральный режиссер и продюсер Марк Брамбл. Об этом 22 февраля сообщило издание The Hollywood Reporter.

Брамбл скончался на 69-м году жизни 20 февраля. Причиной смерти стали осложнения гипертонии.

Брамбл был одной из главных фигур творческого коллектива двух бродвейских мюзиклов «Барнум» и «42-я улица». Его трижды номинировали на премию «Тони».

21 февраля сообщалось, что ушел из жизни швейцарский режиссер Клод Горетта в возрасте 89 лет. По словам его родственников, в течение последнего времени он много болел.