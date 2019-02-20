Умер актер Леонид Сенченко

Заслуженный артист России Леонид Сенченко скончался на 84-м году жизни. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета.

Уточняется, что Сенченко умер 17 февраля. Данные о причинах смерти в пресс-службе уточнять не стали.

Актер участвовал в четырех постановках театра «Васса», «Иисус Христос — суперзвезда», «Римская комедия» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Сенченко родился 26 января 1936 года. С 1960 года он работал в театре «Ромэн», а в 1966 году стал артистом театра имени Моссовета, где исполнял роли в том числе в спектаклях «Василий Теркин», «Виндзорские насмешницы», «Жизнь Сент-Экзюпери», «Братья Карамазовы» и «Сирано де Бержерак».