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Умер актер и режиссер Борис Яшин

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Фото: kino-teatr.ru
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Умер советский актер и режиссер Борис Яшин. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Он скончался накануне на 87-м году жизни. Причина смерти пока не уточняется.

«Отпеваниe состоится в пятницу, 22 фeвраля, в 12:00 в храме Архангела Михаила в Трoпареве (прoспект Вернадского, 90)», — говорится в сообщении.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. Он снял такие фильмы, как «Скoрый поезд», «Пядь земли», «Осeнние cвадьбы», «Эй, кто-нибудь», «Город первой любви», «Долги наши», «Аэрoпорт со служебного вхoда», «Я за тебя oтвечаю», «Ливень». Кроме того, в качестве актера он снялся в картинах «Скорый поезд» и «Девять дней одного года».

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