Умерла народная артистка России Наталия Терентьева

Народная артистка России Наталия Терентьева умерла на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, где она служила.

«Уход из жизни Наталии Терентьевой — это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием», — отметили в театре.

Артистка родилась в 1926 году в театральной семье. Во время Великой Отечественной войны после работы во МХАТе была санитаркой и медсестрой. Впоследствии ее приняли во вспомогательный состав Московского художественного театра, затем она недолга работала в Иркутске и Пскове, а 63 года назад стала актрисой драмтеатра им. Волкова.

Зрителям она запомнилась по ролям в спектаклях «Вечный источник», «Последняя остановка», «Остров Афродиты», «Тартюф», «Доходное место», «Моя профессия — сеньор из общества», «Женитьба», «Дорогая Памела», «Госпожа министерша» и др.

В 1966 году Терентьева получает звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2005 — награду «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство». Десятки лет Терентьева преподавала в Ярославском театральном училище и воспитала немало будущих артистов. С недавним юбилеем и с Днем Победы ее поздравляли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.