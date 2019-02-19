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Умерла народная артистка России Наталия Терентьева

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Фото: volkovteatr.ru
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Народная артистка России Наталия Терентьева умерла на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба ярославского драматического театра имени Ф. Волкова, где она служила. 

«Уход из жизни Наталии Терентьевой — это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием», — отметили в театре. 

Артистка родилась в 1926 году в театральной семье. Во время Великой Отечественной войны после работы во МХАТе была санитаркой и медсестрой. Впоследствии ее приняли во вспомогательный состав Московского художественного театра, затем она недолга работала в Иркутске и Пскове, а 63 года назад стала актрисой драмтеатра им. Волкова. 

Зрителям она запомнилась по ролям в спектаклях «Вечный источник», «Последняя остановка», «Остров Афродиты», «Тартюф», «Доходное место», «Моя профессия — сеньор из общества», «Женитьба», «Дорогая Памела», «Госпожа министерша» и др. 

В 1966 году Терентьева получает звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2005 — награду «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».  Десятки лет Терентьева преподавала в Ярославском театральном училище и воспитала немало будущих артистов. С недавним юбилеем и с Днем Победы ее поздравляли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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