Умер артист Евгений Марцинкевич

Артист, литературовед и лектор Евгений Марцинкевич скончался в Санкт-Петербурге во вторник, 19 февраля, на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте концертной организации «Петербург-концерт».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 96-м году ушел из жизни блестящий лектор, литературовед, талантливый артист. Евгений Валентинович снискал огромную любовь и уважение зрителей, коллег и друзей, всех истинных ценителей литературы и искусства», — говорится в сообщении.

Сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким Марцинкевича и добавили, что пока не обладают информацией о месте прощания с артистом.

Марцинкевич занимал должность лектора-литературоведа филармонического отдела в «Петербург-концерте». Он является автором просветительских музыкально-литературных проектов: «Духовные искания русских писателей», «Земная жизнь и жизнь вечная», «Христианство и мирская власть», «Искусству дань мы отдадим», «Шедевры русской литературы ХIХ века», «Избранные страницы русской литературы ХХ века».

Евгений Марцинкевич всю жизнь занимался просветительскими проектами и стал одним из самых ярких популяризаторов отечественной литературы.