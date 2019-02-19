Умер модельер Карл Лагерфельд

Немецкий кутюрье, стилист, фотограф и креативный директоры модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, сообщает Le Figaro во вторник, 19 февраля.

По данным издания, он чувствовал себя плохо в течение нескольких недель.

Как сообщает журнал Paris Match, знаменитый кутюрье был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник 19 февраля.

Других обстоятельств смерти издание не приводит.

22 января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel весна-лето 2019, который походил в Гран-Пале в Париже. В финале вместо него на подиум вышла студийный директор марки Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку модельер не пропускал этой традиции с 1983 года.

Позже с Chanel заявили, что Лагерфельд устал и поэтому попросил Виар приветствовать гостей на показе вместо него, отмечает The Mirror.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежду. — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет — в 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.

Лагерфельд не был женат и не имел детей. После того, от в 1989 году умет от СПИДа его спутник жизни — Жак де Башер, он жил один, с домработницей, поваром и шофером.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).