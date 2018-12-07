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«Одевать собак — это не для меня»

Историк моды Александр Васильев — о важности собственной шкуры, источниках трудолюбия и обидах лежебок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Одевать собак — это не для меня»
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2018-12-06 12:18:40
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8 декабря историку моды и телеведущему Александру Васильеву исполняется 60 лет. Впрочем, очередная круглая дата для неутомимого искателя модных раритетов отнюдь не повод почивать на лаврах. К юбилею коллекционер успел открыть выставку, подготовить более двух сотен костюмов к новогодней премьере МХТ им. А.П. Чехова, написать книгу, организовать праздничный бенефис и рассказать «Известиям» о своих рецептах здоровья, отношении к возрасту и любви к труду.

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— Вещам от-кутюр и брендовым аксессуарам возраст не помеха — с годами они становятся винтажными и стоимость их только возрастает. А с человеческим старением всё совсем иначе…

— Это неизбежность, поэтому я считаю, что бороться с возрастом нет никакого смысла. Одержать победу в войне со временем еще никому не удавалось, и я всем предлагаю воспринимать каждый свой день рождения с исключительной радостью и благодарностью.

Мой нынешний юбилей я считаю особенным. Он играет в моей жизни важную, я бы даже сказал, в каком-то роде итоговую роль. Потому что в следующий раз я буду далеко не так молод, как сегодня, — мне исполнится 70 лет. Согласитесь, эта цифра даже звучит по-другому… За этим последуют 80, я надеюсь отметить и 90-летие. А вообще прожить я планирую до ста, но тут уж как Бог даст.

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Историк моды Александр Васильев на открытии выставки исторических костюмов XX века из его коллекции на ВДНХ в Москве

Историк моды Александр Васильев на открытии выставки исторических костюмов XX века из его коллекции на ВДНХ в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Весь этот год вы трудились особенно активно. На днях в 16-м павильоне ВНДХ открылась уже третья ваша выставка.

— Она называется «Гламур 80-х». 1980-е — это декада моей молодости и становления. В 1982 году я эмигрировал из России во Францию, где началась моя творческая жизнь. Поэтому мода того периода и экспозиция, посвященная ей, для меня очень важны. На этой выставке представлены модели знаменитых французских и американских домов моды, бижутерия, обувь, аксессуары. А для создания праздничного настроения в залах звучит музыка того времени.

Еще одна важная для меня история, связанная с 60-летием, — выход в свет новой книги «Фамильные ценности». Она посвящена не моде, а моим воспоминаниям. Я разбросал по жизни много камней, настало время их собирать. В книге я рассказываю о трех этапах своего становления. Первая часть посвящена воспоминаниям моего дяди — режиссера Петра Павловича Васильева. Вторая часть — уникальным, недавно обретенным воспоминаниям моего отца, народного художника России Александра Павловича Васильева.

Я считал, что они были уничтожены, но, к моей великой радости, нашлись в копии. Третья часть — мои личные воспоминания, которые для меня сегодня очень важны. Я расскажу о периоде своего детства, жизни в районе Фрунзенской набережной, отъезде во Францию. Издание богато иллюстрировано, будет что посмотреть.

— Надеюсь, книга ваших воспоминаний не лишена любовной линии?

— Ну конечно! Там будут и любовные истории, и очень лирические отступления. Но всё же ценность издания не в пикантных подробностях, которые так прельщают сегодняшних читателей. Самое интересное, на мой взгляд, — это прекрасные воспоминания о молодости моих родителей, о детских впечатлениях и спектаклях, которые мне довелось увидеть. О прекрасных друзьях, с которыми мне удалось встретиться. Я лично знал многих знаменитых актеров той поры, балерин, певиц… Все они были либо близкими друзьями нашего дома, либо частенько ходили к нам в гости.

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Историк моды Александр Васильев на открытии памятника балерине Майе Плисецкой на улице Большая Дмитровка

Историк моды Александр Васильев на открытии памятника балерине Майе Плисецкой на улице Большая Дмитровка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Апогеем череды праздничных событий, посвященных юбилею, окажется ваш бенефис?

— Этот вечер, бесспорно, станет для меня самым большим праздником. Я придумал целый моноспектакль, в котором расскажу о своей жизни и покажу на сцене коллекцию своих костюмов. Поздравить меня придут звезды балета, драмы, оперы…

А на сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова уже увидел свет новый спектакль, который мы вовсю готовили с моей приятельницей Аллой Сигаловой. Он называется «XX век. Бал», и я сделал для него ровно половину костюмов (всего в спектакле их около 500). Все это винтажные вещи 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годов.

Я много лет работал в театре, а сейчас для меня особенно важно вернуться в мою альма-матер — Художественный театр, потому что я окончил школу-студию при нем. Это будет уже моя четвертая постановка в родных стенах. Я очень счастлив, безумно рад этой возможности.

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— Такой насыщенный график вас не утомляет?

— Что значит утомляет? Это моя работа, мой стиль жизни: я много путешествую, много тружусь и не стесняюсь этого. Я доволен возможностью так много работать. Да, график ужасно насыщенный — редко бываю в Москве, всё время перелетаю с места на место, у меня безумно интересные приключения! Я никогда не теряю времени зря.

Любовь к трудолюбию мне привили родители. Они сами были такими — им нравилось работать, они не мыслили себя без ежедневного труда. Я вырос противником диванной жизни и никогда не позволяю себе лениться.

— Даже иногда? Порой это бывает очень приятно.

— Даже иногда. Возможно, вы мне не поверите, но у меня никогда не было и нет выходных. Я постоянно работаю и не понимаю людей, которым всё всегда лень и ничего не интересно.

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Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки «Москва. Мода и Революция» в Музее Москвы

Историк моды Александр Васильев во время экскурсии на открытии выставки «Москва. Мода и Революция» в Музее Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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— Несмотря на то что вы так много работаете, у вас имидж истинного эпикурейца.

— Потому что работа не мешает мне наслаждаться жизнью. Мой главный принцип — недоесть и недоспать. Хотя, конечно, мне бывает сложно это сделать, учитывая график моих перелетов по всему миру. Я редко пью кофе, предпочитаю черный чай. Нередко балуюсь яблочным отваром — натуральные яблоки без сахара очень полезны. С удовольствием гуляю со своим песиком по имени Котик — это мопс 12 лет.

— У него, наверное, внушительный гардероб?

— Что вы, одевать собак — это не для меня, у Котика нет никакого гардероба. Я считаю, что для собаки нет ничего лучше, чем ее собственная шкура.

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Историк моды Александр Васильев на открытии выставки «Красавец мужчина. Русский модник»

Историк моды Александр Васильев на открытии выставки «Красавец мужчина. Русский модник»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— У вас есть любимые ритуалы?

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— Люблю выпить в самолете два бокала шампанского, а потом сладко спать в течение всего полета. А самый главный ритуал, конечно же, винтажные магазины. Почти во всех городах мира я сразу спрашиваю, какие из них лучше посетить. По прилете всегда мчусь в музеи. Мои импресарио каждый раз смотрят на меня изумленными глазами: «Вы же только прилетели из Сеула в Лос-Анджелес, а до этого выступали в Челябинске и в Хабаровске! Это же целая кругосветка! И вы сразу хотите в музей?» А когда же мне еще туда успеть?

Иногда еду туда прямо из аэропорта, брожу полтора-два часа, делаю важные снимки, покупаю книги. Получив полное удовольствие, отправляюсь заселяться в гостиницу. Еще я собираю антиквариат, пополняю мою коллекцию, готовлю новые выставки. Я автор 185 выставок моей коллекции. Этот мировой рекорд занесен в Книгу Гиннесса.

— При всех ваших достоинствах у вас немало недоброжелателей. Вас это обижает?

— Чем выше творчески взлетаешь, тем чаще видишь недоброжелателей на пустом месте. Я однажды понял, что это обыкновенная зависть, им обидно. Знаете, кому обидно? Лежебокам. Чем меньше делают другие люди, тем им обиднее, что у кого-то что-то получается. Тогда они говорят: «Он просто сумасшедший. Он всё время летает туда-сюда, не спит, не ест. Я бы тоже так могла». Да не смогли бы вы так — вас бы никто не позвал.

Я русский человек, но хорошо говорю на семи языках, читаю лекции на четырех. Я считаю, что к 60 годам это потрясающий результат. В 20 лет это было бы невозможно — у меня не было ни такого опыта, ни такого реноме… Мне исполнится 60 лет, а у меня всё шикарно, еще столько сил, желания везде ездить, создавать, познавать и узнавать...

Справка «Известий»

Александр Васильев — историк моды, искусствовед, почетный член Российской академии художеств.

Окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ в 1981 году. Работал художником по костюмам в Театре на Малой Бронной. После переезда в Париж был декоратором в различных французских театрах и на фестивалях искусств. Обладатель коллекции, посвященной моде и костюму. С 2009 года постоянный ведущий телепередачи «Модный приговор».

 
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