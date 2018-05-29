«Сегодня миром правит унисекс»

К весенне-летнему сезону историк моды и телеведущий Александр Васильев открыл выставку «Весна и мода». Экспозиция стала частью большого проекта, посвященного костюму XX века. В течение года в павильоне № 16 «Гидрометеорология» на ВДНХ покажут три экспозиции, увидеть которые, по мнению коллекционера, должна каждая современная женщина.

— Три ваши выставки будут отвечать сезонным запросам?

— Да, все они приурочены к определенным временам года. Я решил, что сезонность — это то, к чему люди привыкли благодаря витринам магазинов. Мы постоянно живем в режиме сезонных распродаж, в зависимости от которых меняются витрины: весна, лето, осень, зима… Я подумал, что будет здорово еще раз показать, насколько циклична мода и как часто она повторяет тенденции прошлого. Вы удивитесь, что вещи, которые я выставляю, не выглядят архаично — они современны, даже несмотря на то, что им 50 лет и более.

moda1 Выставка «Весна и мода» посвящена растительности и нежным весенним цветам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Выставка «Весна и мода» посвящена растительности и нежным весенним цветам, которые составляют основную пастельную гамму модного сезона сегодня: голубым, розовым, нежно-зеленым, нежно-желтым… Вторая выставка — «Пляжная мода» — раскроет тему купальника, летнего костюма, открытых вещей и стиля прибрежных городов.

Последняя выставка будет посвящена гламуру 1980-х и откроется перед новогодними и рождественскими праздниками. В этот период особенно актуальны вечерние наряды, а из всех тенденций XX века гламур 80-х сегодня больше всего востребован, потому что сейчас на пике популярности подкладные плечики и другая атрибутика темы «женщина-борец, женщина-руководитель».

— Растущий интерес к образу женщины-руководителя как-то связан с усиливающейся феминизацией общества?

— Это связано и с феминизацией в том числе, но сегодняшние феминистки добиваются скорее маскулинного образа, нежели женственного. Женщина хочет сказать, что она такой же мужик и ничем от него не отличается. В программе «Модный приговор» мы недавно переодевали женщину, которая в одиночку сдвинула паровоз, а теперь поставила себе задачу в одиночку сдвинуть танкер. Эвелина Хромченко сказала об этом феномене очень правильную вещь: женщина может этого добиться, но для чего ей это нужно? Какую она ставит цель?

Если феминизация пойдет в направлении женской силы, когда женщина сможет построить дом, в одиночку воспитать детей и взять на себя такие мужские функции, как перевозка мебели, забивание гвоздей, ругань с ЖКХ и ремонт автомобиля, то мода, естественно, ответит этим новым требованиям.

moda2 Мода отвечает требованиям времени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— По-моему, мода уже ответила: большинство женщин носят кроссовки, толстовки и джинсы.

— Так и есть. Подавляющее число женщин, которые приходят в нашу программу переодеваться, не вылезают из ветровок, олимпиек и брюк. И я их прекрасно понимаю, потому что мужской образ в каждодневной жизни гораздо удобнее, чем образ женственный. Поэтому наш музей моды — это важный толчок для всех женщин и мужчин. Это возможность вспомнить о том, как люди вообще должны одеваться.

— Выставки, посвященные моде, могут способствовать формированию вкуса у людей?

— Конечно. Они не только способствуют, но и укрепляют национальное самосознание, позволяют людям расширить кругозор, углубить знания в теории и истории моды и, конечно, рафинировать свой вкус. Историю моды в России любят. Но, к сожалению, это не столь повальное увлечение, как футбол или охота.

Почему это так важно? Если бы музей моды в нашей стране существовал в сталинскую, хрущевскую, брежневскую эпохи или хотя бы в перестройку, у нас никогда бы не было засилья безвкусицы. Как только наши соотечественники выезжают за границу, их сразу же видно за версту. По одежде, макияжу и манере поведения.

moda3 Если бы музей моды в нашей стране существовал хотя бы в перестройку, у нас никогда бы не было засилья безвкусицы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Во время посещения ваших выставок поражаешься, как много внимания люди уделяли своему внешнему виду. Вернется ли когда нибудь время, когда элегантность снова будет в цене?

— Мне кажется, что дальше будет только хуже. Мои прогнозы очень печальны. Я не думаю, что мода вернется к прежней элегантности. Сегодня миром правит унисекс. Я сказал об этом давно: «Унисекс победит». Мне отвечали: «Нет! Что это вы, Васильев, на наших женщин наговариваете? Не будут русские женщины одеваться по-мужицки».

Тем не менее нынешняя мода — это кроссовки, которые из-за формы подошвы визуально выглядят больше, чем они есть на самом деле. Женская ножка теперь выглядит на 45-й размер. Женские брюки шьют с галуном и лампасом а-ля спортивные костюмы. Куртки, которые мы называем ветровками, бомберами, олимпийками или косухами, — тоже по идее не женские. Да, их можно сшить из розовой замши. Цвет станет женственным, но форма и покрой — нет.

moda4 Александр Васильев не думает, что мода вернется к прежней элегантности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мы далеко ушли от размерной сетки. Раньше одежда подчеркивала женскую фигуру, ее надо было шить в самых разнообразных размерах. Сегодня, когда хотят подчеркнуть фигуру и ее прелести, просто носят трикотаж. Трикотаж легче шить: два шва, и вот вы уже утянуты. Вещи, которые сделаны из ткани, практически не выполняют функции, которую выполняли раньше, потому что все хотят быстроту исполнения, дешевизну заказа.

Если раньше вся Россия обшивалась в Китае, то сейчас и Китай подорожал. Плюс санкции на ткани, на станки... Многие стали шить в России, но не потому, что развивается русская мода, а потому, что мода во всем мире стала очень простой. Отвечу старинной портновской прибауткой: «Шей реже — деньги те же».

— Многие ведущие мировые модельеры говорят о том, что в моде сегодня появился элемент усталости: всё уже придумано и ничего нового ждать не приходится.

— Они совершенно правы, но эта усталость связана в первую очередь с «морфологией» человека: две руки, две ноги, посередине туловище и голова. Всё, что можно было придумать на эту форму, было придумано — это мое глубокое убеждение.

moda5 Мода всегда была и останется элитарной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поэтому вместо изменения кроя одежды сейчас модно менять формы тела. Увеличение груди, изменение формы губ, наращивание ягодиц, как у Ким Кардашьян. Мы стали сталкиваться с этим, потому что всё остальное, что касается текстиля, уже испробовано. Свою оригинальность и уникальность люди передают не через шляпку, сумочку, обувь или цвет платья, а через изменения фигуры. Женщины говорят: «А я оригинальна тем, что у меня губы больше, чем у карпа! А я оригинальна тем, что моя грудь таких необычайных размеров, что поражает всех мужчин».

— Но ведь и в эпоху «усталой моды» и изменения стандартов красоты существуют дизайнеры, почитающие естественную женственность и элегантность.

— Конечно. Но их немного. Особенность моды в том, что она никогда не была всенародной. Мода для тех, у кого много денег и много свободного времени. Она всегда была и останется элитарной.