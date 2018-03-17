Насквозь вижу

Всеобщее увлечение прозрачным пластиком эксперты мира моды предрекали еще прошлой осенью, после показов весенне-летних коллекций ведущих брендов. Однако мало кто мог представить, что прозрачность станет воистину всеобщей и выйдет с подиумов на улицы — по крайней мере, самых продвинутых в части моды городов мира. Москва, судя по всему, не исключение, так что портал iz.ru решил разобраться в новом веянии.

«Уродливые» кроссовки, свитера и куртки с рукавами едва не до пола, джинсы, распоротые на куски, а затем снова сшитые — какой только дичи не предлагали в последние сезоны дизайнеры состоятельной публике. На этом фоне вещи из прозрачного пластика, присутствующие едва ли не в каждой второй весенней коллекции, выглядят невинно и даже обаятельно. И, надо сказать, они явно пришлись по вкусу публике — даже на завершившейся только что в Москве Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week прозрачные сапоги и сумки Chanel были нередко видны на публике в зале, а на подиум выходили модели в платьях из утилизованного пластика. То, что даже провинциальная (по меркам мира моды) Москва заметила и одобрила тренд, показывает его реальную популярность.

Полимеры по мерке

Пластик начали использовать для изготовления одежды еще полвека назад — достаточно вспомнить хотя бы эксперименты Андре Куррежа и Пако Рабанна конца 1960-х. Однако долгое время поливинилхлорид оставался материалом либо для коллекций haute couture, изначально не предназначенных для продажи, либо для массовых брендов. Золотая (во всех смыслах слова) середина — линейки прет-а-порте люксовых брендов — по-прежнему шилась из натуральных и по возможности дорогих тканей (не говоря уж о мехе и коже).

c10 Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS

XXI век, с его новым пониманием этики — что раньше работало лишь в рамках идеологии гуманизма, нынче распространяется и на всякую живую тварь вообще — поставил люксовые фирмы перед непростым выбором. Продолжать драть шкуры с несчастных лис (бобров, тюленей и так далее) — значит теперь отпугнуть от себя значительную часть молодых и наиболее перспективных потребителей. Об отказе от меха уже объявили такие марки, как Armani, Calvin Klein, Hugo Boss и Ralph Lauren; буквально на днях Донателла Версаче также обмолвилась, что «не хочет убивать животных ради моды».

Экологичность замены естественных материалов на полимеры многими оспаривается — в отличие от старой кожаной куртки, пластиковую одежду нельзя просто взять и выбросить, она не разложится естественным путем — но большинство люксовых марок старается не педалировать этот аспект. Использование искусственного меха и экокожи ко всему прочему значительно удешевляет производство — но не сам конечный продукт, львиная доля цены которого создается стоимостью самого бренда, за который в конечном счете и платят покупатели.

с6 Фото: Global Look Press/ZUMA/Ik Aldama

Но самым интересным и необычным трендом в этом сезоне стало использование прозрачного пластика. Блестящий винил ядовитых расцветок всё же больше ассоциируется с достаточно определенным и нишевым сегментом рынка — одеждой для фетишистов, в конечном счете не предназначенной для повседневной носки. В этом смысле прозрачные плащи Chanel, Valentino, Balenciaga, Burberry и Calvin Klein выгодно выделяются — точнее, не выделяются — среди толпы.

Клуб незаметных

Тут, однако, и заключен парадокс. Дождевиками из прозрачного пластика трудно удивить рядового потребителя: они уже давно неизменно присутствуют в ассортименте любого магазина «всё за доллар/евро/60 рублей». Прозрачность этих копеечных макинтошей подчеркивает их строгую функциональность: носитель как бы обращает внимание на настоящую, «серьезную» одежду, которую прикрывает плащ. Но прозрачный пластик от люксового бренда сам по себе представляет предмет роскоши (с соответствующим ценником). Как известно, «настоящая роскошь в глаза не бросается», но в таком изводе она, строго говоря, вообще не видна.

с1 Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS

Трудно сказать, читали ли модельеры в детстве «Новое платье короля» Андерсена, но среди их клиентов наивный мальчик, который крикнет «а король-то голый!» найдется вряд ли. Всё же одним из главных энтузиастов прозрачности оказался главный царственный старец мира моды — в весенне-летней коллекции Chanel у Карла Лагерфельда прозрачны не только плащи, но и сапоги, перчатки и шляпки.

Объяснение феномену, видимо, в том, что сегодня мода чаще используется как инструмент поддержки своей самооценки и опознания близких по социальному статусу, нежели как способ выделиться, подчеркнуть состоятельность и вызвать определенную зависть у менее успешных членов социума. При этом система «свой-чужой» строится, разумеется, на брендах.

с2 Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS

Хорошим примером здесь может послужить нашумевшая сумка для шопинга Céline, выпущенная прошедшей зимой, — обычный прозрачный полиэтиленовый пакет с ручками благодаря логотипу прибавил в стоимости примерно в 600 раз; его цена — $590. При этом пакет становится и знаком эксклюзивности, понятным лишь его владелице и кругу избранных: продается он только в одном временном бутике марки в Сиэтле.

Прозрачно всё

Заметим, что в мужских коллекциях прозрачных вещей крайне мало: мужчины пока стараются справиться с трендом на оверсайз и пошитую из лучшего кашемира и дорогой кожи «бедность» в духе последних предложений Демны Гвасалии. Но женщины — причем самого разного достатка — явно восприняли новую моду на ура. Свидетельством тому — огромное количество подражаний, появившихся на массовом рынке. Предложение, очевидно, рождено спросом — и девушки, не обладающие достаточными средствами, чтобы купить, например, плащ Chanel или Burberry, устремляются за «прозрачностью» в Mango или Topshop.

c8 Коллекция весна-лето 2018 от Burberry Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS

Прозрачность как явление женской моды обладает и еще одним свойством: при общей тяге новых коллекций к строгости и закрытости «невидимые» вещи как бы обыгрывают эту серьезность с другой стороны — в конце концов, вполне можно представить и отважную модницу, надевшую прозрачный плащ с мини и открытой блузкой. А наиболее радикально настроенные могут потратиться и на одну из самых странных вещей сезона — пластиковую накидку Moschino, в точности повторяющую чехол для одежды, какой обычно используют в химчистках.

с9 Фото: Global Look Press/Nataliya Petrova

Насколько живучей окажется эта мода, сказать пока трудно — вполне возможно, что уже к концу сезона, когда пластик (хоть за тысячи, хоть за десятки долларов) помутнеет, прожжется и растянется, тренд на «прозрачность» вновь вернется на полки с одноразовыми дождевиками. Тем не менее желающим выглядеть этой весной (когда она наконец доберется в наши широты) «на пике», можно порекомендовать обратить взор на подобные вещи — которых не видно.