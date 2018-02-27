Лишнее — снимаем

Аналитики рынка бьют тревогу: продажи новой одежды, особенно мужской, снижаются по всему миру. И это явление не связано с экономической ситуацией: все меньше новых костюмов, пиджаков и сорочек покупают даже жители относительно благополучных Соединенных Штатов. Портал iz.ru разбирался в причинах странного явления.

Согласно данным Бюро экономического анализа США, расходы американцев на высокотехнологичные товары превысили траты на одежду и обувь еще в 2010 году, и с тех пор разница продолжает увеличиваться. В 2016 году средний житель Штатов тратил на гардероб 3,1 % годового дохода (1803 доллара) — более чем в два раза меньше, нежели в 1977 году (данные Бюро статистики труда США). Для России столь точных цифр, увы, нет, но, согласно данным Росстата, и в нашей стране траты на одежду снизились в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, хотя и незначительно. Поквартальные данные по 2017 году показывают уже более заметное снижение (0,6-0,8 %).

Долой лишнее

Тенденция, если доверять выкладкам Bloomberg, общемировая — крупные оффлайновые ретейлеры сокращают количество магазинов, интернет-торговля также пытается оптимизировать бизнес. Разумеется, свою лепту в наблюдаемые процессы внесли и экономический спад, и повальное увлечение «гаджетами». В 2016 году американцы израсходовали на развлечения, включая высокотехнологичную электронику, в среднем 2913 долларов на домохозяйство (5,1 % в общей структуре расходов). Любопытно, что россияне, согласно опросу ВЦИОМ, готовы тратить на это до 20% семейного бюджета.

Понятно, что в такой ситуации на одежду остается все меньше и меньше денег — но причина сокращения трат, по мнению аналитиков Bloomberg, прежде всего в отсутствии необходимости иметь отдельный гардероб для работы. Особенно это касается мужчин.

Одежда_2 Фото: Global Look Press/Chris Robbins

Еще лет 30-40 назад абсолютное большинство представителей среднего класса будним утром облачалось в строгий костюм, завязывало галстук и надевало начищенные до блеска ботинки. Исключением была (и то не во всех офисах) разве что пятница, casual Friday, когда клеркам допускались известные послабления — можно было прийти без галстука, в блейзере и аккуратных джинсах. Сегодня же во многих организациях строгий костюм остался уделом охранников и топ-менеджмента.

Согласно данным Общества управления человеческими ресурсами (Society for Human Resource Management), крупнейшей организации специалистов по HR, объединяющей 285 тысяч профессионалов из 165 стран, все больше работодателей склоняются к более свободному дресс-коду для сотрудников. Так, в США в 2017 году около 45% компаний разрешают приходить на службу в одежде casual (в 2013-м таких было лишь около 30%). Аналитики в этой области по России не существует, однако, судя по всему, и мы движемся в направлении «офисной свободы» в одежде.

Даже такие консервативные секторы, как финансы и аудит, понемногу сдаются перед тенденцией на отказ от строгости. К примеру, российское отделение PwC в своем стандарте дресс-кода для сотрудников разрешает появляться на работе без галстука во все дни недели, а в летний период и вовсе допускает ношение блейзеров и свитеров (джинсы, впрочем, пока зарезервированы строго за пятницей). Интересно, кстати, вспомнить, как вообще появилось понятие casual Friday, «неофициальной пятницы».

Всем алоха!

За право носить по пятницам рубашку без галстука и брюки без стрелок офисные работники должны быть благодарны экзотической организации под названием Гавайская гильдия моды. Объединяющая производителей одежды 50-го штата США организация выступила в 1962 году с инициативой, призванной поддержать местную швейную промышленность — в рамках «Операции освобождение» (Operation Liberation) каждому члену Палаты представителей и Сената штата были вручены по две традиционных гавайских рубашки. Законодатели не остались в долгу и провели резолюцию, рекомендовавшую жителям штата носить яркие рубашки в летний период «в целях удобства и для поддержки гавайской легкой промышленности».

Спустя еще три года президент Гильдии Билл Фостер-старший развернул кампанию за «Алоха-пятницы», призвав гавайских работодателей разрешить сотрудникам носить традиционные рубахи по пятницам. В 1966 году соотвествующее постановление было одобрено Торговой палатой штата, пояснившей, что «нам не нужно одеваться, как жителям метрополии, чтобы нас воспринимали серьезно». Нововведение пришлось всем по душе, и уже в начале 1970-х рубашки-алоха стали общепринятой деловой одеждой гавайцев во все дни недели — в большинстве судов штата в них допускают в зал даже представителей обвинения и защиты!

Обычай долго оставался гавайской диковиной, но постепенно распространился на восток — в Калифорнию. «Гавайки», впрочем, сменились поло и просто рубашками без галстука, и к началу 1990-х обычай «неофициальной пятницы» стал распространенным явлением в США и все более популярным в старушке-Европе. Свою роль сыграло и то, что многие компании рассматривали — и небезосновательно — право работника на свободную оджеду как дополнительный бонус (при этом ничего не стоящий работодателю). «Самое удивительное, что, когда парням разрешили являться в офис без пиджака и галстука, многие просто не знали, как одеться» — вспоминал о начале 1990-х пиарщик американского бренда Dockers и автор брошюры «Справочник по неофициальной деловой одежде» Рик Миллер.

Без галстука

В XXI веке тенденция на упрощение офисного дресс-кода стала определять и предпочтения соискателей рабочих мест. Рекрутинговое агентство Robert Half еще в 2016 году отметило, что 58 % соискателей предпочитают компании с нестрогим дресс-кодом, а по возможности и вовсе без него). «Офисная одежда продолжает выходить из моды», — цитирует американское деловое издание Inc. Studio регионального президента лос-анджелесского отделения HR-компании OfficeTeam Брэнди Бриттон.

Особенно важным отсутствие строгого дресс-кода представляется «миллениалам» — поколению, родившемуся в конце ХХ-начале XXI века, выходящему сейчас на рынок труда. К тому же многие из них предпочитают работать вне офиса, с удаленным доступом, что полностью лишает смысла какие-либо требования по форме одежды. «Сейчас на рынке больше рабочих мест, чем соискателей. Люди в строгих костюмах появляются, когда дела в экономике идут плохо, а сегодня компаниям приходится идти навстречу пожеланиям работников, особенно молодых. Они хотят денег и они хотят привилегий, в частности менее строго дресс-кода», — продолжает Бриттен.

Одежда_4 Фото: Global Look Press/Nick White

Более всего смягчение правил дресс-кода заметно на сотрудниках-мужчинах — отсутствие галстуков, свободные брюки и блейзеры вместо строгих костюмов в полоску сразу бросается в глаза. Но и женщины, отвоевав еще в 1970-80-е право появляться на работе в брюках, также следуют тенденции, отказываясь от традиционного делового формата (юбка ниже колена или брюки, блузка и жакет или пиджак) в пользу более спортивного и непринужденного образа. Табуированными в большинстве организаций остаются разве что мини-юбки и чересчур откровенные блузки и топы.

Но обретенная свобода существенно влияет на интересы ретейлеров, в том числе и массовых брендов, вроде Zara и H&M. Если еще совсем недавно среднестатистический покупатель приобретал одну рубашку под галстук, а другую — для выхода вечером в клуб, то сегодня он может ограничиться одной и той же моделью. То же касается и женской моды. К тому же сегодня для массового потребителя при выборе одежды более важную роль играют примеры из соцсетей, нежели реклама или репортажи с модных показов. «Культура селфи» создала ситуацию, когда практически каждый стал экспертом по моде; а эксперименты таких дизайнеров, как Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский, по интеграции «низкоклассовой» эстетики в люксовую одежду привели к тому, что иногда уже трудно отличить (не глядя на ценник) вещь из дешевого универмага от изделия известного бренда.

Для России тенденция на «опрощение» офисной моды пока еще не слишком очевидна, но, вероятнее всего, будет подхвачена достаточно скоро. Если, конечно, ухудшение экономической ситуации, согласно цитировавшимся выше словам американского эксперта, не приведет к возвращению людей в строгих костюмах во все области хозяйственной деятельности.