Грохочут сапоги

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Обувь настоящих ковбоев снова вернулась в моду
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
На последнем парижском показе Emporio Armani ковбойские сапоги элегантной серебристо-зеленой расцветки украшали ноги едва ли не половины участвовавших моделей. Именно такой люксовый вариант предлагают сегодня законодатели моды
Фото: commons.wikimedia.org
«Прародителями» ковбойских сапог были веллингтоны — сапоги для верховой езды, изобретенные герцогом Веллингтоном, знаменитым британским военачальником XIX века. Они отличались заниженным (по сравнению с распространенными тогда ботфортами) голенищем и удобным для верховой езды каблуком высотой в дюйм (2,54 см). Веллингтоны быстро вошли в обиход английских денди, сделавших голенище еще ниже и закругливших его верх
Фото: olatheboots.com
В Северо-Американских Соединенных Штатах жители Дикого Запада тоже пользовались веллингтонами, однако каблук у них стал повыше. А для выхода в свет — на танцы или драку в ближайшем салуне — ковбои и прочие жители прерий начали заказывать себе сапоги с лихо скошенным «кубинским» каблуком и острым носом. Фирма братьев Хайеров из Олейте, штат Канзас, в 1875 году первой начала промышленное производство такой обуви. Марка существует по сей день под названием Olathe Boot Company
Фото: Getty Images/Thearon W. Henderson
Сапоги выходного дня (те самые, что у нас именуют «казаки») правильно называются «вестерн». Вариант для работы сохранил прямой или едва скошенный каблук и квадратные или скругленные носы. Такие сапоги называются «роперы» (от английского rope — заарканивать, ловить веревкой)
Фото: Getty Images/Toronto star/Barry Philp
Ушки, или отверстия в верхней части голенища, предназначены для удобства надевания сапог. Специальные проволочные захваты позволяют сохранить ногти, что, разумеется, важно в первую очередь для поклонниц обуви-вестерн
Фото: Getty Images/Scott Legato
Носить сапоги лучше всего с темно-синими или черными джинсами или темными брюками без стрелки. Женщины могут сочетать их с широкой юбкой-плиссе или со смелым мини. А вот заправлять штанины в голенище для мужчин — дурной тон, который позволить себе могут лишь звезды хеви-метал вроде покойного лидера Motorhead Лемми Килмистера
Фото: Global Look Press/Thomas Sbampato
Джинсы поверх голенищ, кроме прочего, предохраняют от попадания внутрь сапог воды или снега (это, конечно, более важно для тех, кто в сапогах действительно работает). В любом случае выставлять напоказ вышивку на голенище настоящие техасцы считают признаком дешевого пижонства, по которому они сразу могут вычислить затесавшегося в их ряды «понаехавшего» жителя Нью-Йорка или Калифорнии
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Ковбойские сапоги с тисненым голенищем, на скошенном каблуке и с острыми носами — лет 30 назад такие были пределом желаний любого московского модника. Купить их было практически невозможно, разве что в комиссионном за несусветные деньги. Увы, как только граждане бывшей Страны Советов смогли свободно ездить за рубеж, а тороватые коммерсанты начали поставлять в Россию одежду и обувь на любой вкус и карман, «казаки» (как по-свойски и не вполне правильно именовали их у нас) вышли из моды и надолго. Но начиная с прошлого сезона ковбойские сапоги с триумфом возвращаются на подиумы... и на улицы городов. Портал iz.ru решил кратко вспомнить их историю.
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