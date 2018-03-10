Грохочут сапоги

Ковбойские сапоги с тисненым голенищем, на скошенном каблуке и с острыми носами — лет 30 назад такие были пределом желаний любого московского модника. Купить их было практически невозможно, разве что в комиссионном за несусветные деньги. Увы, как только граждане бывшей Страны Советов смогли свободно ездить за рубеж, а тороватые коммерсанты начали поставлять в Россию одежду и обувь на любой вкус и карман, «казаки» (как по-свойски и не вполне правильно именовали их у нас) вышли из моды и надолго. Но начиная с прошлого сезона ковбойские сапоги с триумфом возвращаются на подиумы... и на улицы городов. Портал iz.ru решил кратко вспомнить их историю.