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Итальянский модный дом Versace отказался от использования натурального меха

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Глава известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», — сказала Версаче журналу 1843.

Ранее аналогичное решение приняли Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Michael Kors и Jimmy Choo.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии рассматривают предложение о возврате промышленного отстрела байкальской нерпы.

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