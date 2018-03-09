Девушка-блогер сделала из лисенка вегана и довела его до полусмерти

Блогер из Барселоны Соня Сае сделала из своего питомца лисы-фенька вегетарианца, доведя животное до степени крайнего истощения. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка решила, что маленькому хищному зверьку подойдет ее вегетарианский образ жизни и кормила его исключительно веганским кормом для кошек, в состав которого входит синтетический таурин.

Вскоре животное сильно похудело и начало болеть.

При этом сама девушка утверждает, что спасла фенька от заводчика в 2014 году. Спустя пару лет Соня стала публиковать в своих соцсетях фотографии изможденного лисенка и писать посты о том, что он слепнет и сильно линяет.

При этом блогер так ни разу и не предположила, что болезни животного могут быть вызваны его рационом питания.

Подписчики и зоозащитники резко раскритиковали девушку, назвав ее действия издевательством над хищником, который обычно питается грызунами, птицами, ящерицами и насекомыми.

Борцы за права животных намерены через полицию отобрать питомца у девушки.

В конце февраля сообщалось, что на острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили и спасли 10-дневного тюлененка, отбившегося от матери.