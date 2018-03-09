Прямой эфир

Девушка-блогер сделала из лисенка вегана и довела его до полусмерти

0
Фото: Youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер из Барселоны Соня Сае сделала из своего питомца лисы-фенька вегетарианца, доведя животное до степени крайнего истощения. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка решила, что маленькому хищному зверьку подойдет ее вегетарианский образ жизни и кормила его исключительно веганским кормом для кошек, в состав которого входит синтетический таурин.

Вскоре животное сильно похудело и начало болеть.

При этом сама девушка утверждает, что спасла фенька от заводчика в 2014 году. Спустя пару лет Соня стала публиковать в своих соцсетях фотографии изможденного лисенка и писать посты о том, что он слепнет и сильно линяет.

При этом блогер так ни разу и не предположила, что болезни животного могут быть вызваны его рационом питания.

Подписчики и зоозащитники резко раскритиковали девушку, назвав ее действия издевательством над хищником, который обычно питается грызунами, птицами, ящерицами и насекомыми.

Борцы за права животных намерены через полицию отобрать питомца у девушки.

В конце февраля сообщалось, что на острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили и спасли 10-дневного тюлененка, отбившегося от матери. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота
Примерзшего ко льду щенка спасли на Ямале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017