Прямой эфир

В Петербурге биологи спасли 10-дневного тюлененка

0
Фото: телеканал 78
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили тюлененка, отбившегося от матери. Животное на вертолете доставили в Санкт-Петербург — в Центр реабилитации морских млекопитающих.

Детеныш балтийского серого тюленя родился не более 10 дней назад, считают биологи. Белька поместили в индивидуальный бокс и круглосуточно за ним наблюдают.

Ученые не нашли у малыша никаких травм, оценили его состояние как удовлетворительное. Детеныша необходимо кормить каждые три часа, уточняет телеканал «78».

Сотрудники Центра надеются, что уже через полтора месяца тюленя можно будет вернуть в естественную среду обитания.

Балтийский серый тюлень занесен в Красную книгу, его популяция критически малочисленна.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели доставили в воду застрявшую на льду нерпу в Камчатском крае
Подброшенный в Приморье гималайский медвежонок набирает вес

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017