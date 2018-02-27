В Петербурге биологи спасли 10-дневного тюлененка

На острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили тюлененка, отбившегося от матери. Животное на вертолете доставили в Санкт-Петербург — в Центр реабилитации морских млекопитающих.

Детеныш балтийского серого тюленя родился не более 10 дней назад, считают биологи. Белька поместили в индивидуальный бокс и круглосуточно за ним наблюдают.

Ученые не нашли у малыша никаких травм, оценили его состояние как удовлетворительное. Детеныша необходимо кормить каждые три часа, уточняет телеканал «78».

Сотрудники Центра надеются, что уже через полтора месяца тюленя можно будет вернуть в естественную среду обитания.

Балтийский серый тюлень занесен в Красную книгу, его популяция критически малочисленна.