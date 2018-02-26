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Подброшенный в Приморье гималайский медвежонок набирает вес

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Подброшенный в Приморье одномесячный гималайский медвежонок, который сейчас находится под присмотром специалистов центра реабилитации диких животных, хорошо питается и набирает вес. Об этом сообщил МРОО «Центр «Тигр».

Как пояснили представители центра, вес животного уже увеличился на 500 г — почти до 3 кг.

«У малыша хороший аппетит, зверь активен и здоров. В день малыш уже съедает 600 г молочной смеси, кормим пока каждые четыре часа», — говорится в сообщении на сайте «Центра «Тигр». Сотрудники центра планируют в дальнейшем увеличивать интервалы между кормлениями до 4,5 часов.

Ранее портал iz.ru писал, что неизвестные оставили одномесячного гималайского медвежонка у дверей Охотнадзора в селе Алексеевка Приморского края. Животное поместили в центр реабилитации, где для него оборудовали утепленный домик-берлогу. На момент обнаружения медвежонок был достаточно упитанным — он весил 2,4 кг.

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