Спасатели доставили в воду застрявшую на льду нерпу в Камчатском крае

Спасатели МЧС помогли застрявшей на льду кольчатой нерпе в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского попасть в открытую воду. Об этом информирует региональный главк министерства.

«Морское животное, которое не могло попасть к открытой воде, заметили жители Петропавловска-Камчатского, которые прогуливались по берегу Авачинской бухты в центре краевой столицы. Они и обратились за помощью в МЧС России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место оперативно прибыли спасатели. Сотрудники МЧС осмотрели животное, убедились, что у него нет травм, и помогли ему добраться до полыньи.

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