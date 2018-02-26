Автомобиль с людьми провалился под лед в Калининградской области

Под лед в Куршском заливе в Калининградской области ушел автомобиль «Ока», в салоне машины находились три человека. По данным источника в оперативных службах, два человека выбрались из машины, один погиб.

Как передает «РИА Новости», в автомобиле, скорее всего, находились рыбаки. «Машину на поверхность не подняли, она в заливе», — рассказал источник.

Сообщение об автомобиле, провалившемся под лед, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье в 17:38 (18:38 мск), отметили в региональном главке МЧС.

На место происшествия сразу же вышел катер, были начаты поисково-спасательные работы.

В начале февраля микроавтобус провалился под лед в Пярнуском уезде в Эстонии. Не менее трех человек погибли, еще двоих спасателям удалось спасти.