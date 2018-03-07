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В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Раненого дальневосточного лесного кота спасли в Приморском крае и поселили в местном сафари-парке. Об этом сообщается на сайте парка.

Лесного кота обнаружили военнослужащие 14 февраля около дороги рядом с поселком Новая Москва. Они привезли его в Находку в ветклинику «Леопольд». Лечение кота на себя взял благотворительный фонд «Пес и кот», неравнодушные приморцы пожертвовали порядка 10 тыс. рублей.

Сообщается, что волонтеры Находки писали обращения в разные инстанции с просьбой пристроить краснокнижного кота. После лечения животное поселилось в Приморском сафари-парке.

Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник проживает в бассейне реки Амур, по побережью Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.

В феврале еще одним постояльцем сафари-парка стал самец выдры, которого на Сахалине спасли от истощения. Животное прошло карантин и его самочувствие заметно улучшилось. На Сахалине выдру называли Мышь, но в сафари-парке животное получило имя Зубарик.

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