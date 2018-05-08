Грудь в крестах

Традиционный бал Института костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке обычно называют «оскарами» Западного побережья» — из-за беспрецедентной концентрации звезд на мероприятии, попасть на которое не так-то просто. Немногим счастливцам, получившим приглашение от хозяек бала (ими были главный редактор американского Vogue Анна Винтур, Донателла Версаче, Рианна и жена Джорджа Клуни Амаль), пришлось заплатить еще $30 тыс. за билет и $275 тыс. — за столик. Форма одежды — парадная; мужчинам обычно достаточно обычного black tie (смокинг или фрак), хотя фантазия приветствуется; а вот дамы обычно стремятся соответствовать объявленной теме бала (обычно совпадающей с текущей экспозицией Института). В этом году тема непростая: «Небесные тела: Мода и католическое воображение», но большинству удалось с ней справиться.