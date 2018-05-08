Грудь в крестах

Рэпер Карди Би была одета в роскошный ансамбль от Moschino, напоминающий, впрочем, скорее о Византии, чем о Римском епископстве
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Рианна появилась на лестнице музея в наряде Maison Margiela Artisanal, вдохновением для которого явно послужило облачение католических епископов — сама сцена, пожалуй, отсылает к «показу ватиканской моды» в «Риме» Феллини
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Ума Турман выбрала простое белое платье от Gabriela Hearst, зато в части ювелирных украшений дала волю «католическому воображению»
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен появились у входа в Институт в романтических средневековых одеяниях собственной марки The Row
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Певица Рита Ора в роскошном платье Prada с «павлиньим» шлейфом сообщила репортерам, что забыла билет — правда, ее всё равно впустили
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Круглая шляпа и кольчужный «подшлемник» от Marc Jacobs придали певице Жанель Монэ образ воинствующей техно-монахини
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Мадонна с давних времен заигрывает с католической символикой (имя обязывает!), так что на балу она появилась в почти монашеском платье и усеянной крестами короне работы своего давнего друга Жана-Поля Готье
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала для мероприятия экстравагантное платье с накидкой и шляпу из листьев от Valentino
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Певица Кэти Перри решила не ограничиваться «кольчужным» платьем и золотыми сапогами Versace и дополнила ансамбль белыми ангельскими крыльями двухметрового размаха
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Актер Чедвик Боузмен выбрал для себя белый костюм Versace с золотым шитьем и обилием крестов — впрочем, похож он в нем, скорее, на оперного тореадора
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Актрисе и фотомодели Блейк Лайвли пришлось добираться до бала не самым обычным транспортом: шлейф ее платья Versace не помещался даже в лимузине, так что звезда прибыла к месту на роскошном микроавтобусе
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Золотое шелковое платье актрисы Джасмин Сандерс было, разумеется, сшито на заказ — однако не совсем обычен исполнитель этого заказа. Нет, это не знаменитый парижский или миланский дом моды — это шведский концерн готовой одежды H&M
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Традиционный бал Института костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке обычно называют «оскарами» Западного побережья» — из-за беспрецедентной концентрации звезд на мероприятии, попасть на которое не так-то просто. Немногим счастливцам, получившим приглашение от хозяек бала (ими были главный редактор американского Vogue Анна Винтур, Донателла Версаче, Рианна и жена Джорджа Клуни Амаль), пришлось заплатить еще $30 тыс. за билет и $275 тыс. — за столик. Форма одежды — парадная; мужчинам обычно достаточно обычного black tie (смокинг или фрак), хотя фантазия приветствуется; а вот дамы обычно стремятся соответствовать объявленной теме бала (обычно совпадающей с текущей экспозицией Института). В этом году тема непростая: «Небесные тела: Мода и католическое воображение», но большинству удалось с ней справиться.
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