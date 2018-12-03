Историк моды рассказал, в чем встречать Новый год

Историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, как модно одеться на Новый год. Свое видение праздничного наряда он изложил на презентации своей книги «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» 3 декабря.

«Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х: платья с подкладными плечами, с заниженной талией, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса», — приводит его слова «РИА Новости».

Васильев добавил, что самые главные цвета предстоящего праздника — это золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и изумруд.

По мнению искусствоведа, самая модная прическа сейчас — поднятые наверх волосы а-ля «пальма» образца 1990-х. В качестве аксессуаров лидируют крупные украшения из пластмассы и блестящие сумочки-клатчи.

Что касается обуви, эксперт заверил, что главным трендом являются сапоги-«казаки» с широким раструбом в стилистике конца 1980-х годов.

Книга «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» выпущена к 60-летию историка моды. Труд охватывает около ста лет истории семьи Васильевых. Автор рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году, о родителях — актрисе Татьяне Гулевич и театральном художнике Александре Васильеве. На страницах книги автор описывает первые шаги на пути к своей коллекции винтажных вещей.

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