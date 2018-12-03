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Историк моды рассказал, в чем встречать Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, как модно одеться на Новый год. Свое видение праздничного наряда он изложил на презентации своей книги «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» 3 декабря. 

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«Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х: платья с подкладными плечами, с заниженной талией, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса», — приводит его слова «РИА Новости»

Васильев добавил, что самые главные цвета предстоящего праздника — это золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и изумруд. 

По мнению искусствоведа, самая модная прическа сейчас — поднятые наверх волосы а-ля «пальма» образца 1990-х. В качестве аксессуаров лидируют крупные украшения из пластмассы и блестящие сумочки-клатчи.

Что касается обуви, эксперт заверил, что главным трендом являются сапоги-«казаки» с широким раструбом в стилистике конца 1980-х годов. 

Книга «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» выпущена к 60-летию историка моды. Труд охватывает около ста лет истории семьи Васильевых. Автор рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году, о родителях — актрисе Татьяне Гулевич и театральном художнике Александре Васильеве. На страницах книги автор описывает первые шаги на пути к своей коллекции винтажных вещей. 

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