Выполнено с блеском: пять главных бьюти-трендов зимы

Какие новые тенденции в сфере красоты определят облик модных женщин зимой-2018/19? На пике полная натуральность и празднично-сияющая сексуальность. Как никогда актуально выбирать образ, соответствующий собственному мироощущению. Если вы следите за свежими трендами, то на ближайшие три месяца вам пригодится бьюти-памятка от «Известий».

Тренд № 1. Зима будет блестеть

Вообще-то, сверкающий макияж возвращается в моду каждую зиму, особенно в период новогодне-рождественских вечеринок. Меняются лишь оттенки, способы нанесения и интенсивность сияния. Но именно теперь глиттер (glitter — англ. «блестки») перестал восприниматься модными девушками как элемент исключительно вечернего образа. В отсутствие солнца днем сверкающие частицы идеально подсвечивают черты лица.

Чтобы правильно блестеть зимой 2019-го, достаточно будет одного-двух штрихов. Француженка Виолетт, визажист и глобальный бьюти-директор компании Estee Lauder, советует не увлекаться крупными блестками. Для своей коллекции она предпочла совсем мелкие и воздушные, которые называет волшебной пыльцой. Такое сияние хорошо смотрится и на веках, и на губах.

Еще можно использовать блестки для волос. Главное, не перестараться с количеством и яркостью. Один из актуальных вариантов — попробовать подобрать сверкающие частицы в тон прядям. Второй, перекочевавший из прошлых сезонов, но тоже очень эффектный, — нанести блестки только на корни волос. Безусловно, глиттер в шевелюре — исключительно праздничный элемент и не подходит для будней. Так ведь и праздников впереди много.

Кстати, сама Виолетт признается, что ей не очень-то нравится следовать трендам: просто так совпало, что блестки сейчас актуальны. А вообще, подчеркивает визажист, намного актуальнее выглядеть в соответствии с собственными настроением. «Найдите собственную эстетику», — рекомендует парижанка.

Тренд № 2. Взгляд в фокусе

Зимой не всегда получается продемонстрировать самые выигрышные черты лица — красивый овал, скулы и даже губы приходится кутать в шарфы, платки и капюшоны. Чтобы выглядеть эффектно в минус двадцать, можно попробовать сделать акцент на глаза.

Темная подводка на внутренней части нижнего века, так любимая многими девушками, уже очень давно не бывала в топе предпочтений визажистов (и даже считалась верным признаком старомодного макияжа). Между тем, это идеальный способ подчеркнуть форму глаз и их цвет, придать взгляду томность и глубину. И вот, наконец, специалисты по макияжу вспомнили об этом приеме.

На фото: модель Эмили Ратаковски — большая поклонница черной подводки и макияжа с акцентом на глаза.

Для такого макияжа важно выбрать карандаш. На нем должно быть отмечено, что он подходит для внутренней части века, иначе он быстро смоется. Возможны и последствия похуже: «песок» в глазах и покраснение.

Этой зимой подводку на внутреннем веке особенно актуально сочетать с тенями золотых оттенков (так выглядели модели на последнем показе Marc Jacobs), накладными ресницами (дефиле Givenchy) или с цветной подводкой на внешней части нижнего века (Christian Siriano).

Тренд № 3. Макияж без макияжа

Обычно стилисты любят советовать образ no makeup makeup («макияж без макияжа») для весны и лета, но в этот раз рекомендуют на зиму. Можно предположить, что это связано с социальным запросом на натуральность и естественность, который наблюдается у молодых современных девушек и не зависит от времени года. Однако макияж без макияжа — это целый арсенал хитростей. Вполне возможно, что его создание займет не меньше времени, чем рисование ярких стрелок на веках и прицельное нанесение блесток.

Цель макияжа без макияжа — создать эффект ровного и сияющего свежестью лица, а затем подчеркнуть самые выигрышные черты так, чтобы косметику заметили лишь самые внимательные.

Для такого мейкапа нужна целая косметичка: увлажняющий крем с легким оттенком, бежево-розовая помада или блеск для губ, корректор для сокрытия несовершенств кожи, гель для бровей, золотистые или бронзовые тени, неброские румяна. В качестве финального штриха ненавязчивый хайлайтер подсветит скулы, спинку носа и изгиб верхней губы. Смело можно заложить на обманчиво простой макияж минут двадцать.

Тренд № 4. Рыжие волосы

На протяжении многих сезонов рыжие оттенки не входили в число фаворитов, но теперь стилисты спешат исправиться. Эксперты по волосам прогнозируют, что оттенки меди и осенней листвы будут хитом номер один не только зимой, но и на протяжении всего 2019 года. Совсем скоро, считают они, с рыжими волосами будут щеголять многие голливудские знаменитости и Instagram-дивы.

Самым смелым предлагается попробовать цвет «красный бархат» (red velvet) — броский темно-красный оттенок, как у одноименного торта.

Мало кто готов перекрашивать волосы каждый сезон ради следования новейшим тенденциям. С другой стороны, увидеть себя в новом образе очень интересно. Для такого случая пригодится еще одна идея: никто этого не ждал и не предвидел, но в моду вернулись… парики. В последний раз они были в зените славы в 1970-х. Руку к этому воскрешению приложили афроамериканские поп-звезды, очень любящие парики как инструмент быстрой смены имиджа. Тренд подхватили женщины из телесемейства Кардашьян. Теперь парики — не старомодная нелепость: технологии их производства все эти годы не стояли на месте, поэтому прически выглядят весьма натурально. К тому же парики идеальны для любительниц частой смены имиджа и в качестве альтернативы зимним головным уборам.

На фото: самая страстная современная фанатка париков Кайли, младшая из сестер клана Кардашьян, — у нее их сотни

Тренд № 5. Минимализм на кончиках ногтей

На протяжении всего 2018 года в чести был максимально замысловатый маникюр, стилисты ратовали за геометрические узоры и прочие принты, впечатляющую длину. Зимой поклонницам скромных и аккуратных ногтей возвращается то, что они любят: пастельные цвета, отсутствие выраженного блеска и переливов. Самым модным оттенком лака для ногтей провозглашается лавандово-серый.

На фото: «правильный» серый маникюр на последнем показе 3.1 Phillip Lim

Совсем скоро можно будет оценить, какие из прогнозов приживутся в реальности. А узнать, с какими модными трендами будут сочетаться данные бьюти-тенденции, можно уже сейчас.