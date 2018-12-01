Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Выполнено с блеском: пять главных бьюти-трендов зимы

Как должна выглядеть модная женщина в ближайшие три месяца
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Выполнено с блеском: пять главных бьюти-трендов зимы
2018-11-30 11:54:10">
2018-11-30 11:54:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Какие новые тенденции в сфере красоты определят облик модных женщин зимой-2018/19? На пике полная натуральность и празднично-сияющая сексуальность. Как никогда актуально выбирать образ, соответствующий собственному мироощущению. Если вы следите за свежими трендами, то на ближайшие три месяца вам пригодится бьюти-памятка от «Известий».

Тренд № 1. Зима будет блестеть

Ирония провинциального шика
Пять главных тенденций красоты для лета-2018

Вообще-то, сверкающий макияж возвращается в моду каждую зиму, особенно в период новогодне-рождественских вечеринок. Меняются лишь оттенки, способы нанесения и интенсивность сияния. Но именно теперь глиттер (glitter — англ. «блестки») перестал восприниматься модными девушками как элемент исключительно вечернего образа. В отсутствие солнца днем сверкающие частицы идеально подсвечивают черты лица.

Чтобы правильно блестеть зимой 2019-го, достаточно будет одного-двух штрихов. Француженка Виолетт, визажист и глобальный бьюти-директор компании Estee Lauder, советует не увлекаться крупными блестками. Для своей коллекции она предпочла совсем мелкие и воздушные, которые называет волшебной пыльцой. Такое сияние хорошо смотрится и на веках, и на губах.

The gorgeous @katrinzakharova_ on set for @intothegloss with @tomtakesphotoss #makeupbyVIOLETTE. Should I do a tutorial ? 🧐

Публикация от Violette (@violette_fr) 11 Дек 2017 в 9:57 PST

Еще можно использовать блестки для волос. Главное, не перестараться с количеством и яркостью. Один из актуальных вариантов — попробовать подобрать сверкающие частицы в тон прядям. Второй, перекочевавший из прошлых сезонов, но тоже очень эффектный, — нанести блестки только на корни волос. Безусловно, глиттер в шевелюре — исключительно праздничный элемент и не подходит для будней. Так ведь и праздников впереди много.

Who else is loving this glitter look from @behindthechair_com Holiday hair can be simple and festive ✨✨✨ #glitterhair #holidayhair #ponytail #simplestyle #hairstyle #holidayhairstyle #sleekpony #hairoftheday #hairstyles #hairstylist

Публикация от Erin Smith (@hairbliss_esmith) 27 Ноя 2018 в 7:49 PST

Багрец и золото: этой осенью модницы будут светиться в темноте
7 трендов сезона, которые нельзя пропустить

Кстати, сама Виолетт признается, что ей не очень-то нравится следовать трендам: просто так совпало, что блестки сейчас актуальны. А вообще, подчеркивает визажист, намного актуальнее выглядеть в соответствии с собственными настроением. «Найдите собственную эстетику», — рекомендует парижанка.

Тренд № 2. Взгляд в фокусе

Зимой не всегда получается продемонстрировать самые выигрышные черты лица — красивый овал, скулы и даже губы приходится кутать в шарфы, платки и капюшоны. Чтобы выглядеть эффектно в минус двадцать, можно попробовать сделать акцент на глаза.

Темная подводка на внутренней части нижнего века, так любимая многими девушками, уже очень давно не бывала в топе предпочтений визажистов (и даже считалась верным признаком старомодного макияжа). Между тем, это идеальный способ подчеркнуть форму глаз и их цвет, придать взгляду томность и глубину. И вот, наконец, специалисты по макияжу вспомнили об этом приеме.

🖤

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Ноя 2018 в 7:29 PDT

На фото: модель Эмили Ратаковски — большая поклонница черной подводки и макияжа с акцентом на глаза.

С новым луком
Какие тренды в мире красоты в 2018 году выйдут в лидеры или исчезнут навсегда

Для такого макияжа важно выбрать карандаш. На нем должно быть отмечено, что он подходит для внутренней части века, иначе он быстро смоется. Возможны и последствия похуже: «песок» в глазах и покраснение.

Этой зимой подводку на внутреннем веке особенно актуально сочетать с тенями золотых оттенков (так выглядели модели на последнем показе Marc Jacobs), накладными ресницами (дефиле Givenchy) или с цветной подводкой на внешней части нижнего века (Christian Siriano).

Тренд № 3. Макияж без макияжа

Обычно стилисты любят советовать образ no makeup makeup («макияж без макияжа») для весны и лета, но в этот раз рекомендуют на зиму. Можно предположить, что это связано с социальным запросом на натуральность и естественность, который наблюдается у молодых современных девушек и не зависит от времени года. Однако макияж без макияжа — это целый арсенал хитростей. Вполне возможно, что его создание займет не меньше времени, чем рисование ярких стрелок на веках и прицельное нанесение блесток.

Glowing skin is always in ✨ @elizabeth.wood @tombachik @kuronoir @nikkiprovidence @britelkin @popkitbeauty

Публикация от Sarah Uslan (@sarahuslan) 29 Ноя 2018 в 8:42 PST

Шаблон сломали
День блондинок: 10 светловолосых женщин, разрушающих все стереотипы

Цель макияжа без макияжа — создать эффект ровного и сияющего свежестью лица, а затем подчеркнуть самые выигрышные черты так, чтобы косметику заметили лишь самые внимательные.

Для такого мейкапа нужна целая косметичка: увлажняющий крем с легким оттенком, бежево-розовая помада или блеск для губ, корректор для сокрытия несовершенств кожи, гель для бровей, золотистые или бронзовые тени, неброские румяна. В качестве финального штриха ненавязчивый хайлайтер подсветит скулы, спинку носа и изгиб верхней губы. Смело можно заложить на обманчиво простой макияж минут двадцать.

Тренд № 4. Рыжие волосы

На протяжении многих сезонов рыжие оттенки не входили в число фаворитов, но теперь стилисты спешат исправиться. Эксперты по волосам прогнозируют, что оттенки меди и осенней листвы будут хитом номер один не только зимой, но и на протяжении всего 2019 года. Совсем скоро, считают они, с рыжими волосами будут щеголять многие голливудские знаменитости и Instagram-дивы.

Ruiva || Igora 8.7 Ox 20 || follow @ruiivos

Публикация от Ruivas Ruivos | Redhead Ginger (@ruiivos) 29 Ноя 2018 в 6:51 PST

Самым смелым предлагается попробовать цвет «красный бархат» (red velvet) — броский темно-красный оттенок, как у одноименного торта.

Мало кто готов перекрашивать волосы каждый сезон ради следования новейшим тенденциям. С другой стороны, увидеть себя в новом образе очень интересно. Для такого случая пригодится еще одна идея: никто этого не ждал и не предвидел, но в моду вернулись… парики. В последний раз они были в зените славы в 1970-х. Руку к этому воскрешению приложили афроамериканские поп-звезды, очень любящие парики как инструмент быстрой смены имиджа. Тренд подхватили женщины из телесемейства Кардашьян. Теперь парики — не старомодная нелепость: технологии их производства все эти годы не стояли на месте, поэтому прически выглядят весьма натурально. К тому же парики идеальны для любительниц частой смены имиджа и в качестве альтернативы зимним головным уборам.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Ноя 2018 в 9:51 PST

На фото: самая страстная современная фанатка париков Кайли, младшая из сестер клана Кардашьян, — у нее их сотни

Тренд № 5. Минимализм на кончиках ногтей

На протяжении всего 2018 года в чести был максимально замысловатый маникюр, стилисты ратовали за геометрические узоры и прочие принты, впечатляющую длину. Зимой поклонницам скромных и аккуратных ногтей возвращается то, что они любят: пастельные цвета, отсутствие выраженного блеска и переливов. Самым модным оттенком лака для ногтей провозглашается лавандово-серый.

All the beauty in details! #JINsoon Auspicious was the perfect choice to compliment @31philliplim #fashionshow s Moroccan dessert vibes. #31philliplim #31philliplimss19 #31philliplimnyfw #ss19 #backstage #nyfw #jinsoon #philliplim @31philliplim @therealphilliplim

Публикация от JINsoon (@jinsoon) 11 Сен 2018 в 9:03 PDT

На фото: «правильный» серый маникюр на последнем показе 3.1 Phillip Lim

Совсем скоро можно будет оценить, какие из прогнозов приживутся в реальности. А узнать, с какими модными трендами будут сочетаться данные бьюти-тенденции, можно уже сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От помады до шприца
Какие бьюти-тенденции будут господствовать весной 2018 года
Страшная сила: как менялась индустрия красоты
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017