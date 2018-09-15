Багрец и золото: этой осенью модницы будут светиться в темноте

Каждую осень мы словно начинаем жизнь с чистого листа: привычка считать сентябрь некой точкой отсчета остается у любого со школы. Тут и обещания самому себе к «новому учебному году» (бизнес-сезону), и покупка нового портфеля (дизайнерской сумки). Портал iz.ru рассказывает, в чем модно садиться за условную парту, даже если вы уже давно не ученик. Ведь свежий гардероб — тоже важная часть грядущих свершений.

Срочно добавить цвета

Палитра летнего гардероба была очень яркой, и вы не ошиблись, если решили, что незачем прощаться с жизнеутверждающими цветами осенью. Дизайнеры предлагают ровно то же самое.

Король сезона — красный

Нам понадобится что-нибудь красное, и желательно, чтобы это была не одна вещь, и даже не две. Самый модный total look осени — кумачовый цвет с головы до ног.

Впрочем, даже всего один красный аксессуар придется кстати. Только позаботьтесь, чтобы он действительно кричал о себе (например, красный шейный платок с логотипами известного бренда).

Яркость снаружи и внутри

Важно выглядеть ярко не для окружающих, а для себя. Например, на прошедшей недавно неделе моды в Нью-Йорке марка Fenty x Savage (во главе со своей предводительницей, певицей Рианной) предложила примерить очень яркое нижнее белье. Например, неоново-зеленое или кислотно-фиолетовое, причем светящееся в темноте.

Практичная прическа

Согласно данным сервиса Pinterest, наибольший в году всплеск интереса пользователей к фотографиям стильных причесок и стрижек приходится на вторую неделю сентября. Ощущение «снова в школу» не покидает многих, поэтому неудивительно, что мы чувствуем потребность что-то обновить в имидже именно осенью. Что выбрать?

Мало у кого есть время на сложные прически в разгар бизнес-сезона. Даже если такие и найдутся, все равно причудливая укладка будет уничтожена осенними погодными условиями. Поэтому — простота и чистые линии.

На фото: вдохновением на осень может стать прическа певицы Дуа Липы.

Британский стилист Сэм Бернетт полагает, что женственные прически из длинных волнистых волос временно отходят на второй план. «Сейчас время для более структурированных стрижек. Пора стричься короче, резче и смелее!» — считает он.

С коллегой согласен стилист Том Коннелл, который советует присмотреться к стрижкам с четкими и ровными линиями, без многочисленных слоев и филировок: «К зиме я предсказываю возвращение простых, «носибельных» причесок одной длины. С такими проще управляться в плохих погодных условиях». К тому же, отмечает Коннелл, такая простая осенняя стрижка — хорошая возможность избавиться от прядей, пересохших по длине под влиянием жары, солнца и морской воды.

На фото: сестры Кардашьян оценили по достоинству стрижки с ровным, плотным срезом и простыми, чистыми линиями.

Больше крутизны

Самые крутые образы сезона вряд ли можно назвать женственными. Силуэт и общее впечатление формируют два краеугольных аксессуара, и оба демонстрируют силу, а не слабость.

Ковбойские сапоги

От такого культового предмета гардероба, как ковбойская обувь, логично было ожидать триумфального возвращения. И вот, спустя немалое количество лет, сапоги в стиле вестерн — снова в хитах стилистов, звезд и просто очень модных девушек.

На фото: сразу два крутых тренда в одной паре — стиль «вестерн» и тиснение под крокодила.

Накладные плечи

Давно не виделись! Но те, кто думал, что подкладки для плеч ушли навсегда в 1980-х, сильно ошиблись. Вот же они.

Придется снова привыкать к такой линии женского плеча.

Будущее — сейчас

Многие актуальные образы имеют футуристическую составляющую, складываясь из металлизированных тканей, ультраблестящей кожи или латекса, многочисленных молний. Вишенка на торте — узкие темные очки (привет, герои «Матрицы»).

Что-то эпатажное

Осень 2018 уважает умеренный эпатаж. Только он достигается не за счет вызывающей длины платья или сочетания безумных принтов, а благодаря необычным штрихам в образе. Вам решать, что это будет. Может быть, балаклава? А что: необычно и тепло.

Если покупать что-то одно, то...

Пусть это будет поясная сумка. Пик их популярности пришелся на весну и лето, но исчезать они явно не собираются. Наоборот, теперь такой аксессуар есть в коллекции любой модной марки, от самой демократичной до возмутительно дорогой. Поясная сумка в прямом смысле голосует за практичность двумя руками: с ней они всегда будут свободны.