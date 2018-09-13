Скромное обаяние порока: что было на Нью-Йоркской неделе моды

В Нью-Йорке подходит к завершению традиционная осенняя Неделя моды — первая из «Большой четверки». Впереди показы в Лондоне, Милане и Париже, но уже сейчас можно говорить о главных трендах следующего года: яркие цвета, геометрические паттерны и продолжающаяся ностальгия по 1990-м. Портал iz.ru подготовил фотогалерею с самых интересных шоу недели