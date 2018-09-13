Скромное обаяние порока: что было на Нью-Йоркской неделе моды

В Нью-Йорке подходит к завершению традиционная осенняя Неделя моды — первая из «Большой четверки». Впереди показы в Лондоне, Милане и Париже, но уже сейчас можно говорить о главных трендах следующего года: яркие цвета, геометрические паттерны и продолжающаяся ностальгия по 1990-м. Портал iz.ru подготовил фотогалерею с самых интересных шоу недели
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Креативный директор итальянского бренда Moschino Джереми Скотт показал на родных берегах коллекцию собственной марки jeremy Scott. Будущей весной он предлагает обилие клетки и высокие ботинки в ретростилистике
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Дизайнерский дуэт The Blonds вдохновлялся рейв-культурой конца прошлого столетия
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Джиджи Хадид стала звездой показа собственного бренда стилиста Леди Гаги Брендона Максвелла (Brandon Maxwell)
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Ральф Лорен устроил специальный показ в честь 50-летия своей работы в модной индустрии
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Ralph Lauren предложил мужчинам всех возрастов смелые сочетания классического твида с брюками карго и спортивной одеждой
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Модели американского бренда Rodarte напоминали о запретных желаниях персонажа известного романа Набокова
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Марка Calvin Klein предлагает к будущей весне не стесняться широких плеч и мешковатых форм в любых предметах одежды
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Озорные платья в горошек Carolina Herrera отсылали к эпохе рок-н-ролла и кул-джаза, 1950-е годы
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Фото: Global Look Press/PPS
В коллекции американки Анны Суи (Anna Sui) сочетались мотивы кантри-стиля и традиционной китайской одежды
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Фото: TASS/Zuma/Theano Nikitas
Модельер Наим Хан (Naeem Khan), известный работой для Мишель Обамы и королевы Нур, показал короткие платья строго кроя, но украшенные этническими принтами почти психоделического вида
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