Синоптики оценили вероятность выпадения снега на Новый год в Москве

В Гидрометцентре России рассказали о вероятности бесснежного Нового года в Москве.

Исполняющий обязанности директора центра Дмитрий Киктев в беседе с «РИА Новости» заявил, что жителям Московского региона, по всей вероятности, не придется встречать Новый год без снега. Также бесснежный праздник не грозит областям, где температура воздуха в среднем ниже московских показателей.

Вместе с тем Киктев уточнил, что для более точных прогнозов пока не время, пишет «Газета.ру». Говоря о погоде в декабре, специалист отметил, что температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме.

29 ноября сообщалось, что синоптики зафиксировали в российской столице первые зимние морозы, столбики термометров опустились до -14 градусов. Вместе с тем, по прогнозам специалистов, морозы в Москве отступят в выходные.