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В Кремле выбрали главную новогоднюю елку России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новогодняя елка, которая в праздничные дни украсит Московский Кремль, приедет из Щелковского района Московской области. Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова, возраст выбранной ели составляет 100 лет, высота — 27 м, диаметр ствола — 60 см.

«Управляющему делами доложили о выборе главной новогодней елки, которая 18 декабря приедет в Московский Кремль», — приводит ее слова ТАСС.

Выбирали дерево представители штаба по организации и проведению общероссийской новогодней елки и работники комитета лесного хозяйства Московской области.

Традиционная новогодняя елка для детей пройдет в этом году в 18-й раз. Праздник пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря. Среди участников — школьники всех федеральных округов России, а также учащиеся из Абхазии и Южной Осетии. Праздник состоится 26 декабря.

29 ноября стало известно, что в парках Москвы заработала почта Деда Мороза. Москвичи и гости столицы могут отправить письма Деду Морозу, воспользовавшись почтовыми ящиками, установленными в парках «Кузьминки», саду «Эрмитаж», Саду имени Баумана, в Измайловском, Лианозовском, Таганском, Бабушкинском парках и парке «Красная пресня».

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