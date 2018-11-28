Названы самые экзотические поездки россиян на Новый Год

Рейтинг самых экзотических маршрутов на новогодние праздники, где отдыхающие вряд ли смогут встретить соотечественников составили аналитики туристического сервиса «Туту.ру». Список возглавили авиарейсы из Москвы в Кейптаун и Рио-де-Жанейро.

Так, стоимость билетов туда-обратно в ЮАР составляет более 243 тыс. рублей. Перелет в Бразилию обойдется дешевле — около 189 тыс. рублей. Тройку экзотических направлений замыкают рейсы в мьянманский Янгон за 83,6 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли перелеты в Килиманджаро (Танзания), Исламабад (Пакистан), а также американские Сиэтл и Сан-Франциско. Низкий спрос на поездки в США, по мнению экспертов, обусловлен сложностями с получение американской визы.

Среди стран СНГ самыми экзотическими направлениями были признаны казахстанские города Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск, а также украинский Харьков.

Вместе с тем 27 ноября посольство РФ в Киеве предупредило о возросшем числе отказов россиянам во въезде в страну. По данным ведомства, проблемы с пересечением границы у граждан РФ возникали в аэропортах Борисполь и Киев.