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Названы самые экзотические поездки россиян на Новый Год

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Рейтинг самых экзотических маршрутов на новогодние праздники, где отдыхающие вряд ли смогут встретить соотечественников составили аналитики туристического сервиса «Туту.ру». Список возглавили авиарейсы из Москвы в Кейптаун и Рио-де-Жанейро.

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Так, стоимость билетов туда-обратно в ЮАР составляет более 243 тыс. рублей. Перелет в Бразилию обойдется дешевле — около 189 тыс. рублей. Тройку экзотических направлений замыкают рейсы в мьянманский Янгон за 83,6 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли перелеты в Килиманджаро (Танзания), Исламабад (Пакистан), а также американские Сиэтл и Сан-Франциско. Низкий спрос на поездки в США, по мнению экспертов, обусловлен сложностями с получение американской визы.

Среди стран СНГ самыми экзотическими направлениями были признаны казахстанские города Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск, а также украинский Харьков.

Вместе с тем 27 ноября посольство РФ в Киеве предупредило о возросшем числе отказов россиянам во въезде в страну. По данным ведомства, проблемы с пересечением границы у граждан РФ возникали в аэропортах Борисполь и Киев.

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