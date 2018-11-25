Для самых подкованных: чем заняться в Туле зимой

Древний кремль, усадьбы Толстого и Поленова, музеи на любой вкус и современные пространства — неудивительно, что Тула, расположенная всего в 170 км от Москвы, давно уже стала одним из главных центров притяжения и для избалованных развлечениями жителей мегаполиса, и для туристов, его посещающих. А в декабре ко всему этому добавится еще и новый статус Тулы — этой зимой она выступит в роли российской новогодней столицы. Чем заняться в городе пряников, пастилы, оружия и тихой старины в предпраздничные и праздничные дни, выясняли «Известия».

От столицы пряников до столицы зимы

Сами туляки свой город называют мастерской России, и это в полной мере отражает разностороннее прошлое (да и настоящее) Тулы. Помимо известных на всю страну пряников, тут гордятся своими самоварами, пастилой и оружием, которым небольшой город веками снабжал российских воинов. А еще — живописной природой и соседством с великими. Именно недалеко отсюда расположились толстовская «Ясная поляна» и музей-усадьба художника Василия Поленова.

пряник Тульский пряник Фото: Depositphotos

При такой концентрации достопримечательностей на квадратный километр немудрено, что многие едут сюда не по одному разу — за один раз всё не обойти. Если же до сих пор вы в Туле вовсе не были, стоит наведаться сюда этой зимой. В этом году город стал официальной новогодней столицей страны, приняв эстафету у Ханты-Мансийска. Конкурс среди городов России проводится с 2012 года, в разное время в этой роли уже выступали Вологда, Тамбов, Владимир и Казань, но никогда еще новогодняя столица не оказывалась так близко к Москве (даже до Владимира пришлось бы ехать на несколько километров дальше).

По этому случаю в Туле подготовили специальную праздничную программу с лекциями, конкурсами, мастер-классами и ярмарками — всего, весьма символично, 2019 мероприятий.

Центральными датами станут 7 декабря — день официального открытия проекта «Тула — новогодняя столица», собственно, новогодняя ночь и 7 января, когда праздник завершится. Впрочем, и в остальные дни здесь будет на что посмотреть.

За стенами Кремля

Тульский кремль (ул. Менделеевская, д. 2) — памятник XVI века, переживший осаду хана Девлет Гирея и видевший Лжедмитрия I, этой зимой превратится к тому же и в резиденцию Деда Мороза. Именно на его территории главный герой зимы будет принимать гостей.

Как и у всякого ответственного лица, у хозяина праздника есть собственные приемные часы: наведаться в гости к Деду Морозу, чтобы получить из его рук подарок, загадать желание или просто поговорить с дедушкой, можно будет каждые выходные, с пятницы по воскресенье. А вот часы работы самого музея не изменятся — он будет открыт для посетителей каждый день.

тульский кремль Тульский кремль Фото: Depositphotos

Здесь же, на территории Тульского кремля, в течение всего месяца, с начала декабря до начала января, будет работать и большая ярмарка, на которой можно будет приобрести сувениры к празднику от мастеров со всей страны, а также здесь пройдет «Фестиваль вкусных историй». На эту тему городу пряников, безусловно, есть что рассказать.

Мастер-классы от Левши

Если Тула — город мастеров, то лицом их, безусловно, является Левша. В предновогодние и новогодние дни скромный мастер, герой произведения Николая Лескова, будет принимать гостей наравне с Дедом Морозом.

Его резиденция работает на ремесленном дворе «Добродей» (ул. 9 Мая, д. 1а), созданном специально ради сохранения умений и традиций старых мастеров. Дело это, судя по всему, находится в надежных руках: азы ремесла посетителям здесь объясняют потомственные кузнецы. С каждым из них можно познакомиться на сайте ремесленного двора, там же можно задать все насущные вопросы гусю Добрыне.

двор На ремесленном дворе «Добродей» Фото: vk.com/dobrodeytula

В зимние дни пара кузнецов на глазах у посетителей будет выковывать резную снежинку, а понаблюдать за их работой можно будет через чудо-мелкоскоп. Ну и, разумеется, желающим дадут собственноручно подержать настоящий молот.

Впрочем, одним Левшой дело не ограничится. На той же территории будут работать Харчевный ряд с местными сладостями и ряд «Тульский скоровар», где обещают научить обращаться с настоящим самоваром (стоит отметить, это ценный навык в холодное время года).

Кроме того, тематические мастер-классы (например, по изготовлению открыток или даже новогодних сувениров), интерактивные спектакли и другие развлечения предусмотрены в эти дни во всех местных музеях. Уточнять программу лучше адресно, в зависимости от собственных планов и дня визита.

самовар Тульский самовар Фото: Depositphotos

Но среди музеев, которые в любом случае обязательно стоит посетить, отметим Музей международного пряника, Музей «Тульские самовары» и Музей оружия с его современной экспозицией.

Звон коньков и Тула с московским видом

Еще одним центром праздника в городе станет Казанская набережная — ее только осенью этого года открыли после масштабной реконструкции. Зато теперь она готова посоперничать с главными столичными местами силы. Отреставрированные фасады дореволюционных особняков и стены Тульского кремля здесь соседствуют с деревянными скамьями современного амфитеатра (зимой он, может быть, и бесполезен, а все равно красив) и длинным променадом. В общем, всё как в лучших городах Европы. А 4 января здесь запланирован конкурс арт-объектов «Новогодние игрушки» с произведениями от местных мастеров.

Фото: wikipedia.org Казанская набережная

Любители отдыха на открытом воздухе также могут посетить Губернский каток, который к праздникам откроют на центральной городской площади — площади Ленина. Там программа еще обширнее: предусмотрены и диджей-баттл (28 декабря), и романтическая «Ночь на катке» (5 января), и просто катание по морозцу в антураже исторического города (оно идет вне расписания).

Сюда же, на площадь, стоит идти тем, кто решил провести в городе саму новогоднюю ночь. 31 декабря именно ее посетит главный российский Дед Мороз. Организаторы также обещают праздничный концерт с участием звезд и 3D-шоу с проекциями на фасады зданий, а сам каток будет работать до утра.

Взять «Октаву»

Впрочем, город делает ставку не только на богатое историческое наследие и возрожденные (и бережно хранимые) традиции старых мастеров. В последнее время здесь открылось сразу несколько современных арт-постранств, занявших пустующие корпуса заводов. Самым известным из них стал кластер «Октава» (ул. Каминского, д. 24), который существует в городе с 2017 года.

«Октава» расположилась на территории одноименного завода аудиоаппаратуры, некогда гремевшего (в прямом и переносном смысле) на весь СССР. Именно в технику, произведенную местными специалистами, Юрий Гагарин в 1961 году произнес свое «Поехали!». А спустя почти четыре десятилетия, в 1997-м, микрофон «Октава МК-012» использовала группа Radiohead во время записи альбома OK Computer.

октава Кластер «Октава» Фото: oktavaklaster.ru

Сегодня здесь можно выпить кофе, зайти в библиотеку редкой технической литературы, купить свежий номер самиздатовского журнала, а еще — узнать об истории промышленности в Туле и во всей России. Правда, безо всякий привязки к строгому экскурсоводу: 40-минутную экскурсию по мультимедийному Музею станка специально озвучивали известные актеры.

В зимние дни к этому списку добавится также установленная во дворе индустриальная елка, собранная из фрагментов арматуры, премьера новогоднего спектакля и многочисленные лекции. Чтобы ничего не пропустить, полную программу можно посмотреть на сайте кластера.

От Толстого до Куликова поля

Если же есть время и возможность задержаться в городе на два дня, стоит пройтись по расширенной программе и посетить музей-усадьбу Льва Толстого, расположенный в Ясной Поляне. От Москвы до нее добираться около трех часов, а вот от Тулы — около получаса, причем доехать можно как на собственном автомобиле, так и на автобусе.

Немного ближе к столице, еще на подъезде к областному центру, в лесах на берегу Оки стоит также усадьба художника Василия Поленова. Про нее говорят несколько реже, чем про Ясную Поляну. А между тем, на территории музея-заповедника расположен необычный дом в английском стиле, а еще — не менее колоритные здания аббатства и адмиралтейства.

В жилом доме не только сохранены старые интерьеры, но и представлена коллекция предметов народного творчества, собранная самим художником. Кстати, музеем сегодня управляет правнучка живописца, Наталья Дмитриевна Поленова, и в том числе ее стараниями здесь возродили старые традиции. Одна из главных — это большие новогодние празднования, которые проходят в домашней атмосфере.

поленов Усадьба художника Василия Поленова Фото: ТАСС/Николай Малышев

— В Музее-усадьбе В.Д. Поленова традиция новогодних елок появилась более ста лет назад. В этом году, начиная с 20 декабря, сотрудники музея и местные дети в роли актеров приготовили новогодние спектакли «Снежная королева» и «Аленький цветочек», поздравления и хороводы вокруг елки от Деда Мороза и Снегурочки, — рассказали «Известиям» в областном комитете по печати и массовым коммуникациям.

Такие же костюмированные представления ждут посетителей и в стенах «Ясной Поляны».

Ну и наконец — Куликово поле. Возможно, одна из главных географических точек на исторической карте страны. Помимо самого поля (оно впечатляет не только своим прошлым, но и сохранившимися первозданными пейзажами), на территории заповедника находятся несколько обелисков и музеи — в том числе музей, посвященный Мамаеву побоищу. Правда, на сайте комплекса особенно подчеркивают, что прямого сообщения с городами области там нет, и тех, кто путешествует не на своем автомобиле, просят спланировать маршрут заранее. Зато добравшись до этих мест, здесь можно и задержаться на несколько дней, тем более на время новогодних каникул.

Бесплатный чай бывает в самоваре (и не только)

Отели и туристическая инфраструктура — вообще один из местных поводов для гордости. В городе, который ежегодно посещают больше полумиллиона человек, работают десятки отелей и ресторанов (в том числе, разумеется, и тематических, специализирующихся на русской кухне). В большинстве из них этой зимой можно будет рассчитывать на специальное меню. И этим дело не ограничится.

Специально на время праздников в городе представят «Карту гостя», бейджики будут раздавать волонтеры в главных туристических точках, на вокзале и у стен местного Кремля. Получить их можно будет и в отелях-партнерах (всего около 40 гостиниц). Выдаются они бесплатно, а держателям полагаются специальные предложения от кафе, музеев и других туристических объектов, присоединившихся к программе, — всего их около 200.

Так, например, в 85 ресторанах и кафе города по такому бейджику можно будет получить бесплатный чай из самовара. Но важно помнить, что одновременно в городе действует всесезонная карта «Гость Тулы», которую нужно приобретать отдельно. В общем, тут главное — не перепутать карты.

Фото: пресс-служба комитета Тульской области по развитию туризма «Карта гостя»

Если же согревать по холодам перестанет даже чай, то от одной праздничной площадки до другой можно будет добраться на туристическом такси: его цены не будут отличаться от обычных, зато водители в пути до места назначения смогут провести небольшую экскурсию.

Всего, как рассказали «Известиям» в областном комитете по печати и массовым коммуникациям, в проекте примет участие около 20 машин. Сейчас водители как раз заканчивают экспресс-обучение на экскурсоводов, а воспользоваться их услугами можно будет с 7 декабря.

До самой Тулы можно добраться на собственном автомобиле или на электричке. Пригородные поезда регулярно ходят со столичного Курского вокзала, время в пути составит от двух с половиной до трех часов. А чтобы не запутаться в праздничных мероприятиях, их подробную программу можно изучить на официальном сайте новогодней Тулы.