За стенкой кремля: как живется в доме-памятнике в Суздале

Жители одного из домов Суздаля сравнивают себя с узниками. Они живут в историческом здании, где полтора века назад была городская управа и пересыльная тюрьма. Ушли в прошлое времена уездного города, а люди так и обитают в своем доме-памятнике, в аскетичных условиях минувшей эпохи — даже удобства во дворе снесли, чтобы не портили пейзаж. Каково жить на объекте культурного наследия и во сколько это обходится, разбирались «Известия».

Он же памятник!

Улица Кремлевская — одна из центральных в городе-музее. Она ведет прямиком в Суздальский кремль. По диагонали от него — местный ЗАГС, расписываться в который приезжают со всей России. Под звон колоколов молодожены торжественно выходят на улицу, садятся в конный экипаж и эффектно уезжают в новую жизнь мимо облупившихся ворот рядом со входом в обитель Гименея.

Если зайти в ворота, окажешься во дворе, под ногами — выложенная булыжником дорожка. По ней в XIX веке ходили смотрители тюремных помещений и заключенные. Кто-то проводил тут считанные дни, а опасные преступники отправлялись отсюда во Владимирский централ.

Сейчас здесь живут люди, но к их дому так просто не подобраться: внушительная лужа скрывает старые камни и не оставляет шансов пройти, не замочив ног. «После дождя всегда так, — говорит Тамара Михайловна Анохина, местная жительница. — Мы звоним, приезжают, откачивают, а как дождь или весной — постоянно тут вода».

suzdal1 Ворота и вход во двор Фото: Светлана Логинова

Двухэтажный дом внешне производит впечатление уютного и чистого, да и фасад явно недавно освежили. «Да это мы сами и красили года четыре назад, предыдущий глава заставил, — рассказывает женщина. — Дали краску, и мы сами лазили. С лестницы красили, лесов не дали. Одна лестницу держала, вторая красила. Предупредили, что оштрафуют, если не покрасим».

Тамара Михайловна живет здесь с рождения — с 1950-х годов. Приглашает к себе: широкая деревянная лестница ведет на второй этаж, под ногами скрипят покосившиеся ступени, на потолке видны разводы от воды. Крыша течет в дождь и по весне, кивают жильцы. Вопрос о том, когда ее ремонтировали, их рассмешил: «Никогда!» — отвечают хором. При сильном ветре слышно, как отгибаются и хлопают на ней железные листы. Собственники побаивались, что их может сорвать, но там уже и деревца проросли — упасть, если что, не дадут. «Вырвет, так с корнем», — мрачно шутят они. Тут же видна и внушительная трещина, ползущая по стене.

«Электрика тоже в отвратительном состоянии, — подключается жилец, выглянувший из квартиры с первого этажа. — Вот так заискрит, упаси господи, и сгорим. Ведь сырость у нас страшная, обои отстают».

Тамара Михайловна распахивает дверь: две практически равные комнатки, 9 и 11 кв. м, крошечная кухня. Есть газ, электричество, вода, всё проводили за свой счет. Тут вообще все привыкли рассчитывать на свои силы: управляющей компании нет. Почему и как давно это произошло, жильцы не знают, только разводят руками.

После вопроса об удобствах возникает неловкая пауза. «Раньше были во дворе, стоял теремок, — рассказывает подключившаяся к разговору Ольга Михайловна. — Но бывший глава администрации распорядился его снести. Он, по его мнению, портил пейзаж. Для туристов рядом с нашим домом построили туалет, но он, во-первых, платный, а во-вторых, работает только до пяти часов вечера. И возникает пикантный вопрос: куда идти вечером и утром? В документах о нашем доме пишут так: «постройка до 1917 года». Кто заселялся давно, помнит, как на окнах срезали решетки, до сих пор кое-где торчат штыри. Жилье тут было, как маневренный фонд, давали его временно. Меня вот заселяли на год, а вышло, что и детей тут растили, и теперь они здесь остались».

Собственники откровенно недоумевают и еще по одному поводу: как их могли заставить приватизировать жилье при официально признанной степени износа данного дома в 67%? Однако и это свершилось: 10 лет назад здесь была приватизирована последняя из восьми квартир.

Вопросов у жильцов этого дома возникает масса. Самый главный: когда их дом, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, приведут в порядок? С этим вопросом они обратились в мэрию города. И чиновники оперативно отреагировали: пришел сам градоначальник Сергей Сахаров, его подчиненные, представитель управляющей компании. Вот тут-то и выяснилось, что несмотря на, казалось бы, особенный статус, ремонтировать многоквартирный дом должны сами собственники. Таков закон.

«Вот накопите денег, тогда и будем решать, что в первую очередь делать, а с чем подождать придется, — сказал нам Вячеслав Павлович Щекин, директор управляющей компании. Обещал брать по 12,5 рублей с метра за техобслуживание и по 6,50 рублей на капремонт, то есть почти 20 рублей с квадрата. Это за нашу-то развалюху?» — изумляются жильцы.

Был другой вариант — признать дом аварийным. Но собственникам предложили это сделать за свой счет: заказать экспертизу, оплатить ее, подготовить пакет соответствующих документов и при положительном решении снова ждать, только теперь — расселения.

В ожидании 2040-го

Нина Ананьина, начальник отдела ЖКХ администрации Суздаля, подтверждает: ремонтировать дом-памятник собственники будут за свой счет. Задача номер один — деньги накопить.

«Я затрудняюсь сказать, по какой причине, но на этапе формирования программы фонда капитального ремонта этот дом выпал. Год назад, в декабре 2017-го, администрация направила в фонд письмо о включении его и еще 11 подобных домов в программу. Она корректируется один раз в год, и в октябре нам прислали официальный ответ — эти дома включены в программу. Собственникам сейчас начнут начислять за капремонт по 6,5 рублей с квадратного метра», — пояснила она.

suzdal2 Слева ЗАГС, справа бывшая конюшня, где также жили люди Фото: Светлана Логинова

Поскольку «суздальская бутырка» в числе последних встала в очередь, то и срок долгожданного ремонта у нее — после 2040 года. Однако чиновники намерены его приблизить.

«Есть постановление администрации области, согласно которому дома, которые нуждаются в срочном ремонте, могут быть передвинуты в очереди на более ранний срок. Но тут есть одно условие: у них на счету должно быть не менее 10% от сметной стоимости капремонта. По предварительным прикидкам, жителям этого дома надо два года платить, чтобы попасть в данную программу», — сказала Ананьина.

А пока администрация пытается организовать собственников на заключение договора на обслуживание дома. Этот процесс идет туго. На общем собрании только двое были согласны с приходом управляющей компании, остальные воздержались. Их можно понять: они последние как минимум лет 30 всё делали сами и за свой счет, искренне надеясь, что власти им помогут. Но тщетно. Условия их проживания трудно назвать цивилизованными.

«Когда в 1982 году Суздалю за заслуги в развитии международного туризма вручали приз «Золотое яблоко», то нас заперли за воротами и запретили выходить. Боялись, что сюда могут войти иностранные гости и увидеть совсем другой Суздаль, — вспоминала Ольга Михайловна. — Больше тридцати пяти лет прошло, а мы, как арестанты, так и сидим тут в нечеловеческих условиях. Непонятно только, за что наказаны!»

Мекка для блогеров

Жильцы с обидой говорят о туристах, которые регулярно заходят во двор дома, поднимаются по лестнице и фотографируют другой, не пряничный Суздаль. «А что, здесь люди живут?» — искренне изумляются они. Впрочем, этот же вопрос слышат обитатели и других подобных домов-памятников.

suzdal3 Трещина и деревья на крыше Фото: Светлана Логинова

Дом № 27 на улице Ленина тоже полюбили блогеры, представляющие Суздаль как город контрастов. И тут — полный набор для колоритных кадров: кривая лестница, окно с огромными щелями, забитый подвал, в котором регулярно собирается вода. Удобства — кто смог, соорудил, кто нет — мыкается с ведром. Выгребную яму и тут порушили, когда рядом выстроили гостиницу. Решили, что гостям Суздаля так будет лучше.

«Туристы к нам с открытыми ртами заходят, смотрят на наши условия и спрашивают: как мы тут живем? Да пол-России так живет! — горячится Илья Конотопов, местный житель. — Аварийным наш дом не признают. Перед большими праздниками или приездом высоких чиновников белят фасад, причем вместе с окнами, так что еле отмываемся потом».

Он показывает заделанную дыру в потолке: жильцам «повезло» — крыша, которую тоже «не латали никогда», рухнула, и они дождались ее ремонта. Теперь, к их ужасу, разрушается пристройка к дому, по стене ползет трещина. Маячков нет, но аварийное здание огородили забором. Справедливости ради стоит отметить: к забору у жильцов претензий нет, стоит ровно. А вот состояние старого дома беспокоит. Тем более что и тут управляющей компании нет. «Раньше родители ходили по инстанциям и добивались ремонта, теперь выросшие дети ходят, — говорит Илья. — Но дело-то не двигается».

Как повезет

Тяжелая эта работа — «капиталить» многоквартирные дома-памятники, констатирует Александр Куликов, юрист государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, и поясняет, почему так долго их жильцам приходится ждать ремонта.

suzdal4 Фасад окрашен жителями дома Фото: Светлана Логинова

— Этот объект находится в частной собственности, и, в соответствии с требованием Гражданского кодекса и законодательства об охране объектов культурного наследия, бремя содержания имущества лежит на его собственниках. Государство в рамках какой-либо программы по сохранению объекта культурного наследия не может выделить деньги на содержание данного памятника. К сожалению, нет такого механизма. Но жители справедливо делают вывод, что до настоящего момента не принято надлежащих мер, чтобы этот дом был включен в программу капремонта. Со стороны администрации эта работа должна быть завершена, и это самый действенный механизм помощи жителям на сегодняшний день.

Однако даже если дом-памятник оказался в заветном списке на капремонт и дождался его, то и это не гарантирует долгожданного результата. Работы на объекте культурного наследия строго регламентированы. Проектно-сметная документация проходит специальную экспертизу, а допуск к работе получают организации с лицензией от Минкульта. «Диалог с фондом капремонта есть, они наши требования понимают. В этом году уже начались работы. Хотя бы фонд прекратил переносить сроки», — говорит Александр Куликов.

В региональном фонде капремонта уточняют: во Владимирской области три многоквартирных дома-памятника приведут в порядок в нынешнем году. Отбор подрядных и строительно-монтажных организаций идет долго. Отсюда и невысокие темпы работ.

По информации мэрии, в Суздале в следующем году начнется капитальный ремонт только двух домов на улице Калинина. Обитателям бывших казематов и их коллегам по коммунальному несчастью с других улиц Суздаля остается только надеяться, что их купеческие дома выстоят и дождутся большого ремонта.