Погибшие шедевры

Представители сирийского правительства и независимые наблюдатели сообщили, что древнейший храм на территории Сирии Айн-Дара (на фото) был поврежден в результате удара турецких ВВС. Об этом стало известно во вторник, 29 января. Храм в историческом регионе Киликии был построен в X-VIII веках до н.э. и представляет собой комплекс построек на возвышающемся над равниной акрополе. Другие исторические объекты, которые погибли или серьезно пострадали за время боевых действий в Сирии и соседних государствах, — в галерее портала iz.ru
Фото: Getty Images/DeAgostini
В октябре 2015 года боевики ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взорвали античную Триумфальную арку в сирийской Пальмире — одном из древнейших городов мира, который входит в число шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории страны. Триумфальная арка считалась одним из самых узнаваемых символов Сирии
Фото: Global Look Press/Svarc P.
В январе 2017 года стало известно, что боевики ИГ разрушили фасад еще одного античного памятника в Пальмире — древнего Римского театра. Он был обнаружен в песках в середине прошлого столетия, восстановлен и впоследствии служил площадкой для ежегодного Пальмирского фестиваля
Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
Во время боев также сильно пострадал православный Сайданайский женский монастырь, расположенный недалеко от Дамаска. Его неоднократно обстреливали боевики
Фото: Global Look Press/Khalil Dawood
Пострадали не только памятники Сирии — в Ираке в 2015 году террористы с помощью тяжелой техники практически стерли с лица земли руины древнего месопотамского города Нимруд
Фото: Getty Images/Matthew Lloyd
На юге Сирии, в провинции Дераа, были разрушены и разграблены сразу несколько античных памятников. В том числе — крупнейший античный амфитеатр страны, который использовался для проведения музыкальных фестивалей
Фото: commons.wikimedia.org
Одной из первых жертв боевиков стал древний храм Баалшамина, посвященный ханаанскому божеству, повелителю бурь и дождей. Памятник, построенный во II веке, был разрушен в 2015 году
Фото: Getty Images/DEA/C. SAPPA/De Agostini
Во время осады сирийского города Хомс серьезно пострадала мечеть Халида ибн Аль-Валида, одного из сподвижников пророка Мухаммеда
Фото: commons.wikimedia.org
Летом 2015 года террористы ИГ в Пальмире разрушили статую «Лев Аллат». Она была возведена в начале I века, обнаружена археологами в 1977 году, а в 2005-м полностью восстановлена, но просуществовал древний памятник лишь 10 лет
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