Погибшие шедевры

Представители сирийского правительства и независимые наблюдатели сообщили, что древнейший храм на территории Сирии Айн-Дара (на фото) был поврежден в результате удара турецких ВВС. Об этом стало известно во вторник, 29 января. Храм в историческом регионе Киликии был построен в X-VIII веках до н.э. и представляет собой комплекс построек на возвышающемся над равниной акрополе. Другие исторические объекты, которые погибли или серьезно пострадали за время боевых действий в Сирии и соседних государствах, — в галерее портала iz.ru