В подмосковной Коломне прошел Форум малых городов и исторических поселений, организаторами которого выступили Минстрой и Минкультуры России. Посетившего форум президента России Владимира Путина заверили, что и федеральные, и подмосковные власти как нельзя лучше сохраняют наши исторические города, комплексно решают вопросы их развития и «создания комфортной городской среды». Однако в реальности поводов для оптимизма совсем мало. Рассказывая про свои достижения, министры и губернатор Подмосковья забыли сообщить президенту некоторые немаловажные подробности:

– большинство старинных городов России на сегодняшний день не имеют статуса исторических поселений (этого статуса лишена даже часть городов Золотого кольца);

– большинство исторических поселений не имеет утвержденной охранной документации (в Подмосковье предмет охраны утвержден лишь в одном городе из 22, зоны охраны объектов культурного наследия – ни в одном);

– никаких государственных программ сохранения архитектурного облика городов нет и не планируется, кроме предложенной Минстроем программы создания комфортной городской среды.

Президенту об этом не доложили не случайно. Такое положение дел идет в разрез с его поручениями еще 2012 года по разработке комплекса мер по сохранению и развитию исторических поселений, защите культурно-исторических ландшафтов. Однако к началу 2018 года выясняется, что такой комплекс мер никто даже не начал разрабатывать, а ответственные лица имеют весьма отдаленное представление о списке исторических поселений.

А ведь историческое поселение – это не просто красивые слова, а понятие юридическое. Ему посвящена целая глава в законе об объектах культурного наследия. Смысл этого термина – в особой защите исторической среды и облика таких городов. Если в обычном городе можно строить и сносить что угодно, не считая объектов культурного наследия, то в историческом поселении охране подлежат не только отдельные памятники, но и вся историческая застройка, панорамы, планировка.

Еще в 1949 году впервые в мире именно в нашей стране появился первый национальный список исторических городов, где устанавливался особый надзор и предписывалось проводить первоочередные реставрационные работы. Так из руин были возрождены Псков, Новгород, Смоленск, пригороды Петербурга. В 1970 году был утвержден новый список, куда вошло 115 городов, в 1990 году он был расширен до 500 населенных пунктов, а в последующем эксперты предлагали включить в него более чем 1000 городов.

Но в 2010 году приказом Минкультуры и Минрегионразвития был утвержден новый перечень исторических поселений, сокративший количество исторических городов более чем в десять раз, до 41. В перечень не вошли такие города, как Москва, Новгород Великий и Нижний Новгород, Псков, Переславль-Залесский, Рязань, Тверь, Старица, Углич, Тула, Калуга, Боровск, Калининград, Болхов и еще 400 старинных городов.

Никаких обоснований для такого радикального решения представлено не было, однако во время встреч с возмущенной общественностью чиновники использовали следующие тезисы, цитирую: 1) в этих городах ничего не сохранилось; 2) в исторических поселениях будут введены налоговые льготы и даны другие финансовые преференции – на всех денег не хватит; 3) перечень будем расширять, только надо сформировать критерии, не все сразу. Прошло восемь лет, однако ни налоговых льгот ни расширения перечня мы не дождались, все эти заявления оказались лишь ширмой. Градозащитники сразу увидели в этом решении не что иное как лоббирование интересов строительного бизнеса и оказались правы: уничтожение исторических зданий и панорам в разжалованных из исторических городах пошло ударными темпами.

Однако, как выяснилось, нахождение городов в федеральном и региональных списках тоже не решает проблемы. Подавляющее большинство исторических поселений до сих пор не имеют утвержденной охранной документации. Нет их даже в Коломне, где проходил форум. Разработанные за бюджетный счет проекты лежат годами на столах чиновников и не утверждаются.

В результате мы становимся свидетелями настоящей культурной катастрофы, когда еще недавно сохранные древние города, пережившие и войны и советские градостроительные эксперименты, сносятся едва ли не улицами и превращаются в безликие спальные районы. Такая участь, например, постигла Звенигород - за десять лет город изменился до полной неузнаваемости, Сергиев Посад, где многоэтажки испортили лучшие виды на Лавру, а половина старой городской застройки подписана под снос. В той же Коломне панельная громадина вторглась в панораму кремля, не так давно признанного Символом России, регулярно происходят поджоги и сносы исторических домов.

Другая не менее серьезная проблема – отсутствие в центрах городов современных коммуникаций, массовый перевод старой застройки в ветхий фонд, деградация исторической среды, нехватка у населения средств на ее поддержание. Однако на ремонт и техническую модернизацию старых домов у профильных ведомств денег никогда нет. Нет денег и на реставрацию объектов культурного наследия, даже тех зданий, которые являются лицом и символом города, во многих малых городах в руинах стоят храмы на центральных площадях. В таких условиях продвигаемая Минстроем и активно поддерживаемая Минкультуры дорогостоящая программа создания «комфортной городской среды» не может не вызывать раздражение. Начиная с Москвы по всей стране теперь гастролируют модные урбанисты и иностранные архитекторы, предлагающие вместо решения серьезных проблем исторических городов сделать косметический ремонт, перекрыть улицу, уложить плитку, сделать неуместную яркую подсветку, расставить лавочки. И на это откуда-то берутся миллиарды.

Развитие современной экономики, культуры, образования, воспитание подрастающего поколения в любви и уважении к своей стране и ее истории, сохранение пресловутой национальной идентичности – все это невозможно без сохранения культурного наследия, которое, в первую очередь, сконцентрировано в исторических городах. Это те аксиомы, которые давно не требуют доказательств и обсуждений. Для России же с ее огромными неосвоенными пространствами, тяжелым климатом и недолговечными материалами, военными и социальными катастрофами XX века, когда была уничтожена значительная часть архитектурного наследия, вопрос сохранения исторических поселений является стратегическим.

Пока еще есть, что спасать, и еще можно затормозить и перенаправить негативные процессы, государству необходимо срочно изменить подходы к сохранению исторических городов. С одной стороны – вернуть «разжалованным» городам исторический статус, утвердить охранные документы, создать механизмы контроля, с другой – возобновить закрытую программу сохранения архитектуры малых городов, оказать поддержку жителям исторических городов и волонтерским проектам, направленным на сохранение исторической среды. Иначе в скором времени о тысячелетней истории России мы сможем прочитать только в учебниках.

Автор – председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК)

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