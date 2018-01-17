Малым городам окажут большую поддержку

В подмосковной Коломне президент России Владимир Путин встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений. Глава государства сообщил, что программа развития таких территорий будет продолжена: в течение трех лет регионам выделят 25 млрд рублей ежегодно. Малые города получат дополнительный транш в 5 млрд рублей. Кроме того, населенные пункты, где живет до 50 тыс. человек, подключат к программе «Сельский доктор», чтобы привлечь фельдшеров и врачей. Президент подчеркнул, что финансирование и этой программы будет обеспечено за счет федерального бюджета.

Перед совещанием Владимир Путин осмотрел выставку регионов. На стенде Московской области президент попробовал знаменитую коломенскую пастилу и угостил ею губернатора Андрея Воробьева, полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и министра строительства Михаила Меня.

Открывая встречу, глава государства отметил, что в малых городах живут сотни тысяч граждан, там сосредоточена история и культура России.

— У каждого из этих населенных пунктов своя история, своя география, своя культура отчасти. Когда я говорю «своя», я имею в виду, конечно, местные особенности. И конечно, всегда нужно найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, в чем в значительной степени и состоит задача тех, кто сегодня здесь собрался, — сказал Владимир Путин. — Это звучит красиво, но за этими красивыми словами большая ежедневная и достаточно будничная работа, связанная с решением проблем жилищно-коммунального хозяйства, с благоустройством, с развитием социальной сферы, это очевидно и понятно.

Одно из важнейших направлений — создание комфортной среды для жизни людей. Сегодня это, как подчеркнул глава государства, самое главное. Президент напомнил, что в прошлом году в России стартовал проект по развитию территорий.

— Его реализация продолжится, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 млрд рублей. Отмечу также, что средства распределялись в том числе с учетом численности жителей городов, и поэтому, конечно, там, где населенные пункты с большей численностью, — им больше и доставалось. Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция. Судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом, — заметил президент.

Владимир Путин распорядился выделить дополнительные средства именно малым городам, чтобы не отнимать выделенных средств у других административных единиц.

— Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли, — сказал он. — Выделим еще дополнительно 5 млрд рублей, но они должны быть напрямую направлены в эти малые города и исторические поселения.

Российский лидер заметил, что рассчитывает на проведение конкурса уже на следующей неделе.

Владимир Путин пообещал распространить на малые города с численностью населения до 50 тыс. человек и программу «Сельский доктор», которая направлена на привлечение фельдшеров и врачей. Ее профинансируют из федерального бюджета.

Министр строительства Михаил Мень сообщил, что во всех субъектах уже приняты пятилетние программы благоустройства малых городов. Проводится голосование среди жителей, которые выбирают проекты.

— Появились пространства, которые нужны жителям, а не чиновникам, — подчеркнул министр. — Сегодня мнение жителей обойти не удастся.

Участники форума обратили внимание президента на трудности ведения текущей хозяйственной деятельности в исторических поселениях. Владимир Путин отметил, что наследие необходимо сохранять, но выразил готовность рассмотреть предложения мэров, если они оформят их и передадут через Минстрой.

В Коломне президент также посетил современный перинатальный центр, где есть возможность с помощью видеосвязи консультироваться со специалистами из других учреждений. Владимир Путин пообщался с медперсоналом центра и пожелал удачи его пациенткам.