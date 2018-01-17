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Путин осмотрел Коломенский перинатальный центр

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин посетил Коломенский перинатальный центр и осмотрел консультативно-диагностическое отделение, кабинеты врачей, рентгена и маммографии.

Глава государства в ходе визита пообщался с сотрудниками центра, а также пациентками и членами их семей. 

Вместе с Путиным в центр приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев. 

Воробьев в ходе визита вручил президенту альбом с благодарностями пациенток и лично поблагодарил Путина за поддержку, оказанную в рамках госпрограммы перинатальным центрам Подмосковья. 

Как сообщал портал iz.ru, в марте 2017 года Путин заявил, что реализация программы строительства перинатальных центров оказала «колоссальный эффект» на демографию в стране. 

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