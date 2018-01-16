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В Латвии обращение Путина возглавило рейтинг ТВ-поздравлений

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Новогоднее телеобращение президента РФ Владимира Путина к российскому народу стало среди латвийских телезрителей самым популярным поздравлением от политиков.

В общей сложности обращение Путина посмотрели 280 тыс. жителей страны (около 14% населения), поздравление от президента страны Раймонда Вейониса — 196,2 тыс.

В четверку популярных вошли также выступления премьер-министра Мариса Кучинкиса (178,8 тыс. зрителей) и мэра Риги Нила Ушакова (129,8 тыс.), приводит «РИА Новости» данные аналитической компании TNS-Kantar.

Население Латвии составляет около 2 млн человек, из них около 40% являются русскоязычными.

Как писал iz.ru, обращение Владимира Путина к жителям страны стало самой рейтинговой программой российского телевизионного эфира 31 декабря. В своем новогоднем обращении президент РФ рассказал об условии важных перемен в жизни каждого, подчеркнул роль современных технологий в общении с близкими и особо поздравил всех работающих в новогоднюю ночь.

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