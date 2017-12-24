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Президент ФРГ в рождественском обращении призвал доверять власти

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Фото: REUTERS/Michael Kappeler
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей ФРГ доверять власти в вопросе формирования правительства, быть готовым к неожиданностям и ничего не бояться. Он сказал об этом в рождественском обращении.

«Уверяю вас в том, что власти действуют по правилам, специально предусмотренным для подобных случаев конституцией, пусть даже за последние десятилетия к этим правилам еще не обращались. Поэтому мы должны проявить доверие», — отмечается в обращении.

«Если бы люди не были смелыми и готовыми к неожиданностям, то даже пастухи не дошли бы до Вифлеема», — сказал политик. 

Выступление президента ФРГ покажут по национальным телеканалам вечером 24 декабря. Однако содержание речи уже опубликовано. Это первое обращение для Франк-Вальтера Штайнмайера к нации — он занял свой пост в марте 2017 года.

По сложившейся традиции, в Германии президент поздравляет граждан страны с Рождеством, а федеральный канцлер — с Новым годом, уточняет ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, длившиеся больше месяца консультации о формировании правительства Германии завершились безрезультатно. После того как Меркель не удалось договориться о коалиции, страна оказалась на пороге перевыборов или создания правительства меньшинства.

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