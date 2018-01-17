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Путин попробовал пастилу местного производства на выставке в Коломне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин посетил в Коломне выставку проектов создания комфортной городской среды и попробовал пастилу местного производства.

Глава государства угостил десертом сопровождавшего его во время визита губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Выставка проектов создания комфортной городской среды проходит в Коломне в рамках Форума малых городов и исторических поселений.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Путин и Воробьев совместно осмотрели перинатальный центр Коломны. 

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