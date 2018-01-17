Путин попробовал пастилу местного производства на выставке в Коломне

Президент России Владимир Путин посетил в Коломне выставку проектов создания комфортной городской среды и попробовал пастилу местного производства.

Глава государства угостил десертом сопровождавшего его во время визита губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Выставка проектов создания комфортной городской среды проходит в Коломне в рамках Форума малых городов и исторических поселений.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Путин и Воробьев совместно осмотрели перинатальный центр Коломны.