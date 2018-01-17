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Путин рассказал о продолжении обновления медучреждений малых городов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Государство продолжит обновление сети медицинских учреждений в малых городах.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне.

Он отметил, что считает необходимым заняться также обновлением образовательных учреждений. 

Глава государства рассказал о новых программах поддержки, в которые включены малые города. 

 «Мы на малые города с населением до 50 тыс. жителей распространили программу «Земский доктор», причем поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти населенные пункты для работы», — приводит его слова ТАСС

Президент подчеркнул, что эта программа будет полностью финансироваться из федерального бюджета. 

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