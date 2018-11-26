Российские туристы высказались о чужих селфи

Большинство россиян (89%) терпимо относятся к чужим селфи во время путешествий или сами фотографируют себя на фоне достопримечательностей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом путешествий «Туту.ру».

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек. 11% респондентов заявили, что сами всегда и везде делают селфи. 24% сообщили, что относятся к этому терпимо, если фотографирование не носит массового характера. Самым популярным ответом стало «чем бы люди ни тешились, лишь бы меня селфи-палкой не трогали». Его выбрали 46% опрошенных, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

19% признались, что любители фотографироваться их очень раздражают.

В начале ноября любительницы фото испортили картину Сальвадора Дали, выставленную на экспозиции в Екатеринбурге. Выстраивая кадр, одна из девушек случайно опрокинула стенд, на котором висело полотно из собрания «Капричос». После этого обе девушки быстро покинули выставку. Полиция города не стала возбуждать уголовное дело по факту случившегося, так как не обнаружила в действиях посетительницы состава преступления.