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Селфи спасло американца от 99 лет тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Peter Zimmermann
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Житель Техаса Кристофер Прекопия смог доказать невиновность в покушении на свою бывшую девушку благодаря селфи, сообщает издание KVUE.

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Она потребовала посадить молодого человека на 99 лет за то, что он якобы вломился к ней в дом, избил и вырезал канцелярским ножом крест на ее груди. При этом обвинение строилось исключительно на словах жертвы. 

Сам Прекопия настаивал, что в день предполагаемого нападения он был с семьей в 65 милях от места преступления. Родственники смогли добиться, чтобы суд выпустил молодого человека под залог в $150 тыс. 

Доказать невиновность Прекопии удалось его матери. Женщина вспомнила, что в день нападения на девушку она и ее сын ужинали в отеле. Тогда же они сделали селфи и выложили его в соцсети, в частности, с геолокацией. Фото убедило полицию, что молодой человек невиновен. 

Спустя время выяснилось, что девушка придумала историю с нападением ради мести. 

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