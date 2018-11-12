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Оптическая иллюзия с двумя точками озадачила Сеть

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Фото: РЕН-ТВ
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В Йельском университете создали оптическую иллюзию и красной и синей точками и предложили выяснить, какая из них «преследует» другую. 

Видео вызвало споры в соцсетях: одни пользователи полагали, что синяя точка спешит за красной, другие высказывались в пользу противоположного варианта. Третьи и вовсе предположили, что точки по очереди догоняют друг друга, отмечает РЕН ТВ.

Позднее создатели иллюзии опровергли все догадки пользователей. Оказалось, что красная точка закреплена в одном месте, а синяя перемещается вокруг нее. В разных направлениях движется сама карта, создавая эффект «преследования», которого в реальности нет.

Ранее пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия с пляжем и дверью

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