Оптическая иллюзия с двумя точками озадачила Сеть

В Йельском университете создали оптическую иллюзию и красной и синей точками и предложили выяснить, какая из них «преследует» другую.

Видео вызвало споры в соцсетях: одни пользователи полагали, что синяя точка спешит за красной, другие высказывались в пользу противоположного варианта. Третьи и вовсе предположили, что точки по очереди догоняют друг друга, отмечает РЕН ТВ.

Позднее создатели иллюзии опровергли все догадки пользователей. Оказалось, что красная точка закреплена в одном месте, а синяя перемещается вокруг нее. В разных направлениях движется сама карта, создавая эффект «преследования», которого в реальности нет.

Ранее пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия с пляжем и дверью.