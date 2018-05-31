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Художник восхитил соцсети новой головоломкой с леденцом

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Фото: Dudolf
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Венгерский карикатурист Гергелий Дудаш, известный в интернете как Dudolf, восхитил пользователей Facebook новой головоломкой. На своей странице в соцсети он опубликовал картинку с новым заданием, в котором предлагалось найти леденец среди рожков мороженного.

Новую задачку венгерского художника активно комментируют его поклонники. Они делятся радостными возгласами и высказывают предположения по правильному ответу

«Нашла леденец, но как на земле может существовать мороженое, облизывающее другое? Это каннибализм?» — спрашивает одна из подписчиц.

Другая добавляет, что потратила много времени на поиски леденца, так как восхищалась веселыми картинками. Больше всего ей понравилось ухмыляющееся мороженое в шляпе.

Dudolf прославился в Сети после того, как в декабре 2015 года опубликовал картинку с рядами белых снеговиков, среди которых спряталась одна панда. Пост набрал 114 тыс. лайков и репостов и стал вирусным. Теперь каждая его загадка мгновенна распространяется по соцсетям и становится очень популярной.

Тем временем в Сети набирает популярность новая звуковая иллюзия. Согласно ее описанию, каждый человек может услышать на записи одно из двух слов — это либо green needle («грин нидл»), либо brainstorm («брейнсторм»). 

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