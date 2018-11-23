Израиль назвали лучшим направлением для оздоровительного отдыха

По итогам конкурса National Geographic Traveler Awards 2018 Израиль признали лучшим направлением для оздоровительного отдыха. Торжественная церемония вручения премии журнала National Geographic Traveler состоялась 21 ноября.

В 2018 году 268 тыс. читателей выбирали любимые туристические направления в 25 категориях. Онлайн-голосование проходило с 22 июня по 12 октября.

«Оздоровительному туризму в Израиле уже много тысячелетий. Еще до нашей эры древние римляне строили в Израиле термы на месте горячих источников, царица Клеопатра отмечала целебные свойства фруктов, растущих на израильской земле, а царица Савская говорила о полезных свойствах Мертвого моря», — заявила глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

По ее словам, прибывающие в Израиль туристы могут пользоваться как «суперсовременными» SPA-программами для омоложения и оздоровления, так и возможностями, которые были доступны еще до нашей эры.

В номинации «Пляжный отдых» победила Доминиканская Республика, а лучшей страной для семейного отдыха была признана Турция. В категории «Агротуризм» чаще всего голосовали за Белоруссию, а в номинации «Приключенческий отдых» выиграл Непал.

Министерство культуры России в сентябре составило топ-5 самых экологичных туристических направлений в стране. В пятерку вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.