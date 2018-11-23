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Израиль назвали лучшим направлением для оздоровительного отдыха

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Фото: Global Look Press/Daniil Ivanov
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По итогам конкурса National Geographic Traveler Awards 2018 Израиль признали лучшим направлением для оздоровительного отдыха. Торжественная церемония вручения премии журнала National Geographic Traveler состоялась 21 ноября.

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В 2018 году 268 тыс. читателей выбирали любимые туристические направления в 25 категориях. Онлайн-голосование проходило с 22 июня по 12 октября.

«Оздоровительному туризму в Израиле уже много тысячелетий. Еще до нашей эры древние римляне строили в Израиле термы на месте горячих источников, царица Клеопатра отмечала целебные свойства фруктов, растущих на израильской земле, а царица Савская говорила о полезных свойствах Мертвого моря», — заявила глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

По ее словам, прибывающие в Израиль туристы могут пользоваться как «суперсовременными» SPA-программами для омоложения и оздоровления, так и возможностями, которые были доступны еще до нашей эры.

В номинации «Пляжный отдых» победила Доминиканская Республика, а лучшей страной для семейного отдыха была признана Турция. В категории «Агротуризм» чаще всего голосовали за Белоруссию, а в номинации «Приключенческий отдых» выиграл Непал.

Министерство культуры России в сентябре составило топ-5 самых экологичных туристических направлений в стране. В пятерку вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.

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