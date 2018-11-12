Назван самый зависимый от туризма город в мире

Мексиканский Канкун стал городом с самой высокой зависимостью от туризма. Путешественники приносят городу порядка 49,6% его ВВП. Такие данные приведены в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Примечательно, что популярный мексиканский курорт еще до 1972 года был обычной рыбацкой деревней. Сейчас его в основном посещают граждане США (63% от всех туристов), пишет Lonelyplanet.

На втором месте — Марракеш (Марокко). Туристическая отрасль там генерирует около 30,2% ВВП города. Большинство туристов — французы.

Замкнул тройку китайский Макао. Туристы приносят ему 29,3% ВВП.

Четвертым и пятым в списке зависимых от туризма городов стали Орландо (США) и Анталья (Турция) соответственно. Турецкому курорту туристы приносят 17,6% ВВП, Орландо — 18,7%.

В десятку также вошли Венеция, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник, отмечает «РИА Новости».

Ранее 12 ноября сообщалось, что Москва вошла в десятку городов с лучшими условиями для жизни. Эксперты высоко оценили уровень проведения ЧМ-2018 по футболу, а также парк «Зарядье».