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Назван самый зависимый от туризма город в мире

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Фото: TASS/Nico Mazzanti
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Мексиканский Канкун стал городом с самой высокой зависимостью от туризма. Путешественники приносят городу порядка 49,6% его ВВП. Такие данные приведены в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

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Примечательно, что популярный мексиканский курорт еще до 1972 года был обычной рыбацкой деревней. Сейчас его в основном посещают граждане США (63% от всех туристов), пишет Lonelyplanet.

На втором месте — Марракеш (Марокко). Туристическая отрасль там генерирует около 30,2% ВВП города. Большинство туристов — французы.

Замкнул тройку китайский Макао. Туристы приносят ему 29,3% ВВП.

Четвертым и пятым в списке зависимых от туризма городов стали Орландо (США) и Анталья (Турция) соответственно. Турецкому курорту туристы приносят 17,6% ВВП, Орландо — 18,7%.

В десятку также вошли Венеция, Лас-Вегас, Бангкок, Дубай и Дубровник, отмечает «РИА Новости».

Ранее 12 ноября сообщалось, что Москва вошла в десятку городов с лучшими условиями для жизни. Эксперты высоко оценили уровень проведения ЧМ-2018 по футболу, а также парк «Зарядье».

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