Москва вошла в топ-10 лучших городов мира по условиям жизни

Российская столица заняла шестую строчку рейтинга городов с лучшими условиями для жизни. Список составила международная консалтинговая компания Resonance.

Отмечается, что аналитики высоко оценили уровень проведения ЧМ-2018 по футболу, а также парк «Зарядье». Кроме того, эксперты выделили городское наследие столицы — Красную площадь, Кремль, Большой театр. Москву также назвали городом и символом икон, пишет сайт kp.ru. Первое место столица заняла по наличию и ценности музеев, в частности Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

При составлении рейтинга лучших городов мира по условиям жизни специалисты учитывали уровень развития инфраструктуры, уровень туризма, возможность трудоустройства, доступность жилья, состояние окружающей среды, а также иные факторы.

Первое место рейтинга досталось британской столице — Лондону. В частности, специалисты отметили туристическую привлекательность города. Также в топ-5 вошли Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. Российская столица опередила Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Всего рейтинг составлен из 100 городов.

17 октября сообщалось, что Москва вошла в топ-10 самых популярных мест для фотографий в социальной сети Instagram.