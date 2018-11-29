В парках Москвы заработала почта Деда Мороза

Москвичи и гости столицы могут отправить письма Деду Морозу, воспользовавшись почтовыми ящиками, установленными в восьми парках Москвы.

Новогодние письма можно отправить в парках «Кузьминки», саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в Измайловском, Лианозовском, Таганском, Бабушкинском парках и парке «Красная пресня», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Письмо можно положить в ящики с 29 ноября по 11 декабря, после чего почту доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Узнать ящики можно по надписи «Почта Деда Мороза». Для отправления можно использовать обычный почтовый конверт для писем, указывать свое имя, обратный адрес и почтовый индекс обязательно.

23 ноября сообщалось, что официальными цветами Нового года в столице на этот раз станут красный и золотой. В этой гамме будут выполнены уличные украшения, реклама, афиши, а также автобусы и проездные карты в метро.